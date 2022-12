Transformers Reactivate était dans le lot des fameuses World Premiere des Game Awards 2022. Comme on peut s'en douter avec son titre il s'agit d'un jeu d’action issu de l’univers des célèbres méchas. Le tout est développé par Splash Damage et il devrait s'agir d'un jeu coopératif jusqu'à 4 joueurs. Façon Warhammer 40,000 Darktide pour ne citer que la plus récente entrée dans le domaine.

Transformers Reactivate, une nouvelle plongée dans l'univers de la saga

Le jeu Transformers Reactivate devrait proposer une histoire inédite dans la licence et outre le fait qu'il s'agisse d'un jeu coopératif on ne sait quasiment rien. La bande annonce ci-dessus laisse entrevoir une ville en ruine et plusieurs personnes. Richard Jolly, PDG de Splash Damage explique :

Quand on a grandi avec la G1 de TRANSFORMERS dans les années 80, ça laisse forcément des traces. C’est à la fois un honneur et un privilège de travailler sur une série aussi appréciée. Le public attend un nouveau jeu TRANSFORMERS sur PC et consoles depuis longtemps, et nous comptons lui proposer un jeu à la hauteur de ses attentes.

Le communiqué de presse sur le sujet précise tout de même :

Incarnez vos personnages préférés : uniques, robustes et puissants, ils passent de robot en véhicule sans effort pour affronter la Légion, la plus grande menace que les autobots aient jamais connue.

On semble clairement être dans un univers post-apo, puisque l'un des visuel dévoile la Statue de la Liberté en ruine. T Transformers Reactivate sera disponible sur PC et consoles avec une version en bêta fermée prévue en 2023. Forcément on a hâte d'en savoir un peu plus sur le sujet.