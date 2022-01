Comme toujours avec les gros jeux PC, il vaut mieux savoir à l'avance si notre machine de guerre est suffisamment équipée pour supporter la charge. Ainsi l'équipe de The Creative Assembly en dit plus sur son tant attendu Total War : Warhammer III.

Configuration minimale pour Total War : Warhammer III:

OS : Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit Processeur : Intel Core i3/Ryzen3

Intel Core i3/Ryzen3 Mémoire vive: 6 Go

6 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics

Nvidia GeForce GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics DirectX : version 11

version 11 Stockage : 120 Go

Configuration recommandée :

OS : Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i5/Ryzen 5

Intel Core i5/Ryzen 5 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT DirectX : version 11

version 11 Stockage : 120 Go

Globalement il s'agit de configurations assez modestes pour ce nouvel épisode de la série Total War. Pour le faire tourner dans de bonnes conditions, nul besoin d'avoir un monstre de guerre : la majorité des utilisateurs devraient pouvoir s'en sortir sans trop se faire de soucis et surtout sans trop faire de concessions.

Pour mémoire, Total War : Warhammer III devrait notamment proposer une carte de campagne comportant l'ensemble des territoires des épisodes I et II. Coté factions, nous aurons 4 races démoniaques à savoir Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch. 2 nations humaines avec la présence de Grand Cathay et Kislev). Et enfin les Ogres et les Démons du Chaos. Elle n'est pas belle la vie ?

Le jeu est prévu pour le 17 février sur Steam au tarif de 59,99 euros.