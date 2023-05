La licence Total War a encore de beaux jours devant elle. Forte de ses quelque 42 millions de copies vendues dans le monde, la franchise a su fidéliser une communauté avide de nouvelles expériences. Il y en a une en particulier qu’ils attendaient de longue date et voilà que leur souhait avec être exaucé avec Total War Pharaoh.

Total War Pharaoh enfin annoncé

L’annonce avait été gâchée par de malencontreux leaks, mais c’est désormais officiel. Ce 23 mai 2023, SEGA et Creative Assembly ont levé le voile sur Total War Pharaoh. Son nom est évocateur, mais le prochain épisode historique de la laga emmènera les joueurs dans une période particulièrement attendue de longue date : l’époque du Nouvel Empire égyptien. Le pharaon est mort, les peuples d’Égypte, de Canaan et de l’Empire Hittite cherchent désespérément un nouveau leader. En plein effondrement de l’âge du bronze, ce sera à vous de déterminer la destinée de ces trois grandes cultures, mais ce ne sera pas une mince affaire.

Dans Total War Pharaoh, vous pourrez choisir parmi huit Chefs de Faction, chacun disposant d’un style de jeu unique et d’unités diverses et variées sous son contrôle. A vous d’empêcher l’effondrement de votre société, de faire face aux imprévus allant de catastrophes naturelles aux tentatives d’invasion, et de choisir votre route. Privilégier la diplomatie, mettre un point d’honneur à améliorer sa force militaire, semer le chaos… le choix sera votre et le maître-mot sera toujours la stratégie.

Une époque longuement attendue

« Méfiez-vous du feu, qui peut se répandre au milieu du champ de bataille au point d’embraser les forêts et les campements voisins », avertissent les développeurs dans leur communiqué de presse officiel. Dans Total War Pharaoh, l’armée adversaire ne sera pas votre seul ennemi sur le champ de bataille. Tous ces changements soudains auront des conséquences directes sur l'issue du conflit et ne devraient faire aucun cadeau.

En outre, c’est également une toute nouvelle option de Personnalisation de Campagne qui s’offrira à vous avec Total War Pharaoh. Vous pourrez entre autres choisir votre façon de jouer via différents critères disponibles allant de la fréquences des catastrophes naturelles au positionnement aléatoire au début de la campagne des factions. « Cette abondance d’options vous permet de vous faciliter la vie, ou au contraire de vous mettre des bâtons dans les roues pour mettre réellement au défi vos compétences de chef de guerre », précise Creative Assembly. Un bien beau programme qui pourra être découvert en octobre 2023, sans date précise. L'annonce a fait mouche auprès de la communauté, qui n'a donc pas manqué de partager son enthousiasme. Cela faisait plusieurs années déjà qu'elle réclamait cette époque. Son vœu va enfin être exaucé.