Total War fait un bond dans le passé, et les fans n’attendaient que ça. Après presque vingt ans d’absence, Creative Assembly confirme enfin que Medieval revient au premier plan.

Creative Assembly a enfin levé le voile sur l’un des retours les plus demandés par les fans de stratégie. Après presque deux décennies de silence, le studio confirme le développement de Total War: Medieval 3. Une annonce qui tombe au bon moment pour célébrer les 25 ans de la licence, et qui marque aussi le début d’une nouvelle phase pour la série.

Total War Medieval 3 est une réalité

L’annonce est arrivée lors du 25th Anniversary Showcase, un événement entièrement dédié au futur de la franchise. Creative Assembly a choisi de révéler Total War Medieval 3 alors qu’il n’en est encore qu’aux premières étapes de sa production. Une décision rare, mais volontaire. Le studio souhaite impliquer la communauté plus tôt que d’habitude et créer un échange direct autour de ce “nouveau souffle historique”.

Selon l’équipe, Medieval 3 ambitionne de devenir un vaste “bac à sable médiéval”, un espace où chaque campagne permettrait de redessiner l’histoire. La promesse est simple : laisser les joueurs façonner leurs royaumes et replonger dans le Moyen Âge avec une profondeur jamais atteinte dans la série.

Un showcase riche en annonces pour l’avenir de la licence

Même si Medieval 3 a occupé le devant de la scène, Creative Assembly n’est pas venu les mains vides.

Au programme, plusieurs annonces marquantes :

une mise à jour massive pour Total War: Warhammer 3 prévue pour l’été prochain

un tout nouveau moteur conçu pour porter les futurs Total War sur consoles PlayStation et Xbox

un teasing d’une autre révélation à venir lors des Game Awards du 11 décembre

Ces annonces montrent que la licence Total War ne compte pas ralentir. Au contraire, Creative Assembly présente une feuille de route plus ambitieuse que jamais. Le retour au médiéval n’est pas un hasard. Beaucoup considèrent Medieval et Medieval 2 comme deux des meilleurs épisodes de la série. Revenir à cette période offre à Creative Assembly une matière historique riche, accessible et appréciée du grand public. L’absence d’une date de sortie ou de plateformes n’a pas refroidi l’enthousiasme. Au contraire, la simple confirmation du projet suffit à relancer l’excitation autour de l’ère médiévale, que les joueurs réclamaient depuis longtemps.

Source : The Creative Assembly