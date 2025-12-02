Total War s’apprête à célébrer ses 25 ans avec un événement spécial. Creative Assembly promet des annonces majeures, et la communauté retient déjà son souffle.

La licence Total War va souffler ses 25 bougies avec un rendez-vous spécial. Creative Assembly prépare un showcase anniversaire le 4 décembre à 17h, entièrement consacré à l’avenir de la série. Le studio promet des annonces autour de nouveaux projets, aussi bien historiques que fantasy. De quoi réveiller les fans qui attendent depuis longtemps de savoir où la saga va poser ses armées.

Un premier grand rendez-vous dédié à Total War

Ce 25th Anniversary Showcase sera le premier événement du genre pour la série. L’idée est simple. Revenir sur l’histoire de Total War et, surtout, montrer ce qui vient ensuite. Le site officiel évoque clairement des annonces liées à plusieurs projets. Il ne s’agira donc pas d’une simple rétrospective nostalgique, mais bien d’un point de bascule vers la prochaine génération de jeux.

Pour la communauté Total War, c’est un signal important. Après des années marquées par des discussions parfois tendues autour de certaines sorties récentes, ce showcase ressemble à une tentative de remettre tout le monde dans le même camp. Celui qui regarde vers l’avenir.

Les fans rêvent déjà de Medieval 3, Empire 2 et Shogun 3

Sans surprise, les spéculations vont bon train. Sur les forums Total War, les mêmes titres reviennent sans cesse. Beaucoup espèrent un Medieval 3, parfois réclamé depuis des années. D’autres militent pour un Empire 2, attirés par les batailles à la poudre et les grandes campagnes coloniales. Quelques voix demandent aussi un retour à Shogun, période qui reste très appréciée.

Derrière ces souhaits, on retrouve une envie très claire. Les joueurs veulent un gros Total War historique, ambitieux, avec une identité forte et une vraie profondeur stratégique. Certains disent même qu’ils ont « trop » de jeux Total War dans leur bibliothèque, mais que l’annonce d’un Medieval 3 ou Empire 2 suffirait à les replonger dedans sans réfléchir.

Côté fantasy, un nom revient en boucle. Warhammer 40K. Une partie de la communauté considère déjà ce projet comme quasi acquis, même si rien n’a été officiellement dévoilé. L’idée d’appliquer la formule Total War à des affrontements futuristes, avec armées de Space Marines et champs de bataille saturés de tirs, intrigue autant qu’elle inquiète. Certains se demandent d’ailleurs si le gameplay actuel, pensé pour de grandes lignes de troupes, se prêterait vraiment à ce type de guerre plus chaotique. D’autres rumeurs, plus lointaines, ont évoqué un temps un Total War Star Wars, ou encore un projet centré sur la Première Guerre mondiale. D’après ce qui circule dans les discussions, le jeu WW1 aurait été abandonné, tandis que la piste Star Wars n’aurait jamais dépassé le stade de premiers échanges de droits.

