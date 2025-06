Mine de rien, le médium vidéoludique commence à prendre en âge. Plus les années passent, plus il y a de licences qui fêtent des anniversaires symboliques. Hier, c'est la saga Total War qui célébrait ses 25 ans ! Si c'était un mariage, on parlerait des noces d'argent. Et si cette belle étape annonçait une belle surprise pour bientôt ?

Le nouveau Total War bientôt dévoilé ?

Creative Assembly est sur le pont pour célébrer comme il se doit les 25 ans de Total War ! Dans un long communiqué rendant hommage à la naissance de la licence, Roger Collum, vice-président sur cette dernière, évoque un bel événement à venir. Le studio prévoit un gros showcase anniversaire « début décembre ». Ce sera l'occasion pour lui de dévoiler « les nouveaux jeux auxquels vous pourrez jouer dans un avenir proche et lointain ».

À cette annonce, un projet de jeu nous vient en tête : le fameux Total War Star Wars qui a leaké au printemps 2024. L'insider DualShockers avait évoqué le développement d'un opus sous licence officiel chez Creative Assembly. Depuis, nous n'avons pas eu d'autres échos. Mais, si le projet est bien réel, le showcase de décembre prochain serait l'occasion idéale pour le présenter.

En somme, après un temps d'inquiétude, tout semble suivre son cours pour le bien de la licence Total War. Rappelez-vous, en 2024, le studio avait lui aussi subi les licenciements massifs initiés par Sega. Pour autant, cela n'aurait pas freiné le développement du prochain titre de la série. Plus encore, ce potentiel projet autour de Star Wars pourrait bien rencontrer un franc succès compte tenu du statut légendaire de la licence.

On notera enfin un intérêt grandissant pour les jeux de stratégie dans l'univers de Star Wars. Cela fait belle lurette que les fans en attendent un nouveau. Cependant, Creative Assembly risque d'avoir de la concurrence sur ce terrain avec l'annonce récente de Star Wars Zero Company. Cela dit, le studio a l'avantage d'avior une licence déjà établie avec Total War. Il profite donc déjà d'une communauté solide, qui sait à quoi s'attendre pour chaque itération.

L'équipe du studio en 2023. © Creative Assembly.