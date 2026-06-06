Annoncé pour la première fois il y a des années, un nouveau jeu Tortues Ninja ressort de l'ombre à l'occasion du Summer Game Fest 2026 avec plein d'énormes surprises.

Alors qu'on le pensait condamné aux ténèbres suite à de très mauvaises nouvelles de la part de son éditeur et son studio, un jeu Tortues Ninja annoncé il y a plusieurs années, il a finalement profité du Summer Game Fest 2026 pour ressortir de l'ombre, mais avec d'énormes changements en prime pour un mariage qui promet d'être sur le papier très prometteur.

Un nouveau jeu Tortues Ninja qui revient de très loin depuis les ombres

Les jeux Tortues Ninja ont tendance à souffler le chaud et le froid. Certains se sont élevés au rang de classiques cultes, tandis que d'autres étaient au mieux passables. L'adaptation vidéoludique du très populaire comics Le Dernier Ronin pourrait visiblement se vanter d'entrer dans la première catégorie. Sauf qu'un tel titre en développement du côté d'Embracer Group et Black Forest Games semblait sérieusement battre de l'aile.

Fort heureusement, le Summer Game Fest 2026 fut l'occasion de redonner un chance à ce spin-off très sombre des Tortues Ninja, mais cette fois avec Paramount Games qui a annoncé son tout premier jeu, qui plus est avec un studio légendaire aux commandes : Platinum Games, le studio à qui l'on doit rien de moins que Bayonetta, NieR Automata et Vanquish.

C'est donc un studio mythique pour ce qui est des jeux d'action qui va s'occuper de Tortues Ninja : Le Dernier Ronin, qui est pour rappel à l'origine un comics mettant en scène Michelangelo en tant que dernier membre de sa troupe, dans une sanglante quête de vengeance. Malheureusement, même si la proposition semble très prometteuse, nous n'avons pas encore vu de gameplay, et encore moins de date de sortie. Il faudra donc repasser plus tard pour découvrir tout cela.

Source : Paramount Games sur YouTube