Les Tortues Ninja ont le vent en poupe. Après des adaptations réussies de Dotemu et Konami, le quatuor friand de pizza et de castagne reviendra avec un jeu AAA ambitieux.

Les Tortues Ninja ont encore de beaux jours dans l’univers du jeu vidéo. Paramount dévoile aujourd’hui un tout nouveau jeu qui s’annonce bien différent des productions que l’on a connues jusqu’ici. Voici ce que l’on sait sur cet action-RPG AAA qui n’aura pas peur de s’inspirer des plus grands.

Une jeu Tortues Ninja à la God of War

Un nouveau jeu Tortues Ninja arrive. Développée par un studio encore tenu secret mais « de confiance », cette production AAA prendra la forme d’un action-RPG plus sombre qu’à l’accoutumée. Peu de détails ont pour l’heure été dévoilés à son sujet, mais le peu de miettes laissées à de quoi mettre en appétit. Cette adaptation de TMNT s’inspirera des comics The Last Ronin, particulièrement appréciés des fans, le président de Paramount promettant une histoire authentique de cet arc. Résolument plus mature, le scénario s’axera autour d’un futur où seule l’une des tortues a survécu et part en quête de vengeance dans les rues de New York. Son identité était tenue secrète tout au long des comics, jusqu’au dernier numéro. A vous d’aller vous spoiler si vous le souhaitez, mais on préfère vous laisser la surprise.

Le combattant survivant utilisera l’ensemble des armes emblématiques de ses frères, mais le quatuor pourrait bien être jouable via des séquences en flashback, indique Doug Rosen, président de Paramount. Aucun autre détail n’a été révélé quant à ce jeu Tortues Ninja, si ce n’est qu’il n’hésitera pas à s’inspirer des derniers jeux de la licence God of War. En quel sens ? Le mystère reste entier. L’homme a néanmoins confirmé que cette adaptation s’adressait avant tout à un public adulte, laissant entrevoir un jeu vraiment plus sombre dans la veine des comics. De plus amples informations seront communiquée dans les mois qui suivent, mais le PDG a annoncé la couleur : il n’arrivera pas avant quelques années. D’autres jeux vidéo autour de l’univers de TMNT sont d’ailleurs en développement et Paramount dévoilera ses plans en temps venu.