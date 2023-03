Avant de visionner le prochain film TMNT Mayhem, ou de s'amuser sur un nouveau jeu, les Tortues Ninja reviennent très bientôt. Un retour qui se fera à l'occasion d'un partenariat auquel personne n'avait jamais pensé.

Les Tortues Ninja dans Call of Duty, vraiment ?

Eh oui, après John Rambo, John McClane de Die Hard voire Snoop Dogg, les jeux Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone se payent les services des Tortues Ninja. On est plus à un crossover impensable près. Surtout lorsqu'il y a eu également des événements avec Godzilla et King Kong. Le battle royale Fortnite a aussi régulièrement recours à ce type de partenariats, comme celui autour de Dragon Ball ou L'Attaque des Titans.

À partir du 21 mars, l'univers de Teenage Mutant Ninja Turtles rejoint celui de Call of Duty, mais pour le moment, les quatre frères semblent absents. Dans son teaser vidéo, le compte Twitter du jeu montre uniquement la silhouette de Shredder avec le message « Un nouveau mal se lèvera ».

Comment le grand méchant des Tortues Ninja va-t-il être incorporé au FPS militaire d'Activision ? Peut-être sous la forme d'un skin ou d'un opérateur. D'autres estiment qu'il ferait l'affaire dans le rôle de boss, comme avec Godzilla.

Les futurs projets TMNT et CoD

En plus des projets Tortues Ninja cités, le quator continuera ses aventures en comics, mais avec des nouveaux héros. La première bande-annonce de TMNT Mayhem, un film d'animation, laisse également présager du meilleur pour cette licence iconique.

Quant à Call of Duty, un jeu inédit serait finalement attendu pour 2023, et si les infos de Tom Henderson sont bonnes, l'épisode 2024 devrait encore se traîner l'ancienne génération malgré des consoles new-gen disponibles depuis 2020. Ah et comme depuis des mois, Xbox et PlayStation se dispute la garde du petit CoD, et rien n'a vraiment avancé à ce niveau.