La semaine dernière, les valeurs sûres des meilleures ventes reprenaient sans mal leur place, alors que se rapprochent dangereusement les célèbres fêtes de fin d'année. Alors que les sorties se font désormais plus rares en attendant de passer à 2022, le Quinté dans l'ordre ne bouge que très peu.

Une fois encore, seule la licence FIFA parvient à concurrencer les plus grosses cartouches de la Switch, et il faut un parc installé aussi confortable que celui de la PlayStation 4 pour réaliser cette semaine encore l'exploit. Le reste du classement est donc occupé par les jeux les plus familiaux de Nintendo, et bien malin qui pourra dire à quel moment l'increvable Mario Kart 8 Deluxe finira par rentrer au garage. Avec près de 39 millions d'exemplaires écoulés et récemment auréolé du titre de jeu de course le plus vendu aux États-Unis, sa course triomphale semble inarrêtable.

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 49) :

On vous donne rendez-vous très bientôt pour le classement de la cinquantième semaine de ventes, qui nous amène doucement mais sûrement vers la fin de l'année 2021.