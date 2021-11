Si la semaine dernière était assurément dominée par la sortie du Call of Duty annuel, les français ont choisi de baisser (en partie) les armes pour s'adonner à une pratique aussi saisonnière que discutée dans les médias : la chasse. Et si certains battent actuellement la campagne pour préparer la leur, de campagne, ce sont bien les célèbres monstres de Nintendo qui ont cette semaine fait cesser le bruit des mitraillettes dans le classement des meilleures ventes.

Les plus fins observateurs de l'industrie auront sans doute vu arriver la déferlante Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante, mais avaient-il imaginé que la ressortie des épisodes DS occuperait les trois places du podium hebdomadaire en France ? Assurément pas. En attendant, un célèbre footballeur se rapproche de plus en plus des vestiaires...

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 46) :

On vous donne rendez-vous très bientôt pour le classement de la quarante-septième semaine de ventes pour découvrir si les chasseurs (de monstres) continuent de dicter le rythme de la campagne, et si les canons de Battlefield 2042 parviennent à faire tonner ses canons en deuxième semaine.