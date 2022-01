Après des semaines passées à jongler avec peu ou prou le même Quinté Plus, l'année 2022 permettra-t-elle de mettre un bon coup de pied au classement ronronnant des meilleures ventes de l'année passée ? En attendant la sortie des premiers AAA du millésime 2022, rien n'est moins sûr...

Il ne faudra donc pas faire les étonnés en découvrant que les joueurs de France (et sans doute de Navarre) plébiscitent une fois encore les mêmes valeurs sûres que les semaines passées. Mais pour une fois, Mario Kart 8 Deluxe se fait coiffer sur la ligne d'arrivée, puisque LE party-game de la Switch lui vole pour une fois la vedette. En bas de tableau, on constate sans grande surprise le retour du roi FIFA, qui n'aura donc laissé qu'une petite semaine de répit à l'exclu PS5 Ratchet & Clank Rift Apart.

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 2) :

Parce qu'il ne faut pas changer trop brusquement les bonnes habitudes, on vous donne évidemment rendez-vous dans sept petits jours pour découvrir le classement de la troisième semaine de ventes de l'année 2022.