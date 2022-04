Avant même son rachat par Microsoft, Activision Blizzard avait réorganisé ses studios pour mettre à exécution un plan simple : pousser encore plus Call of Duty. Les développeurs n'ont pas eu le choix, pas même les créateurs de Crash Bandicoot 4. Vicarious Visions (Tony Hawk's Pro Skater 1+2), eux, ont réussi à se dérober... mais ont été absorbés par Blizzard avec pour conséquence de devoir lâcher la franchise de skate. Maintenant que la fusion est pleinement opérationnelle, doit-on s'inquiéter de voir la licence culte disparaître après un remake acclamé ?

Tony Hawk's Pro Skater : enterrement ou résurrection ?

Vicarious Visions et Blizzard Entertainment ont fusionné de manière officielle, plus d'un an après l'annonce. Les équipes ne déménagent pas, mais à présent, elles ne produiront que du contenu Blizzard comme Diablo 2 Ressurected.

Nous avons officiellement fusionné avec Blizzard Entertainment. Notre équipe de développement restera dans la ville d'Albany (New York) et sera entièrement consacrée aux jeux Blizzard. Nous vous invitons à nous suivre.

En conséquence, Vicarious Visions ne pourra plus revenir sur Tony Hawk's Pro Skater, ce qui laisse songeur sur l'avenir réservé à la franchise. Activision va t-elle la remiser au placard ? Difficile à croire. D'une part, Phil Spencer et Bobby Kotick ont des discussions sur l'exploitation des licences de l'éditeur. De surcroît, le remake des deux premiers opus a indéniablement trouvé son public. En 10 jours, la compilation est devenue le million-seller le plus rapide de la série.

L'avatar du légendaire Tony Hawk dans THPS 1+2

Un nouveau jeu en fuite ?

Et puis il y a eu cette possible boulette de Jesse Margera, batteur de CKY. Dans un podcast, il avait déclaré savoir que lui et son groupe allaient être dans le nouveau jeu Tony Hawk's Pro Skater. Sauf que comme vous le savez peut-être, Activision n'a rien annoncé. Cependant, cela semble prouver que l'éditeur a finalement des projets pour la série. Vont-ils les concrétiser ? C'est une autre histoire...

Un retour des jeux Tony Hawk est-il réellement envisageable pour vous ? Le souhaitez-vous ? Qu'avez-vous pensé du remake ? Dites nous tout en commentaires.