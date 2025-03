Après son officialisation, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 commence à teaser des surprises. Mais ça risque de déconcerter les plus anciens fans. On vous explique.

Le soulagement des gamers fans de glisse est enfin venu. Après la désillusion ne probablement jamais le voir sortir, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 s'est finalement officialisé ! La grande annonce est tombée cette semaine et on sait déjà que le jeu roulera jusqu'à nous au mois de juillet prochain. Voilà qui doit faire la joie de beaucoup d'entre vous. Cependant, quelques surprises se cachent dans cette version retravaillée. Ne vous attendez pas à retrouver exactement le même contenu qu'à l'époque.

Tout le monde ne sera pas de retour dans le nouveau jeu Tony Hawk's

Après la sortie de Pro Skater 1+2, ç'a été la douche froide pour les fans. Beaucoup attendaient que les deux opus suivants aient droit au même sort. Or, l'annulation par Activision ne s'est pas fait attendre. Pourtant, nous y voilà, cinq ans plus tard : après des bruits de couloir incessants, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 devient réalité !

Toutefois, il va falloir s'attendre à un vent de nouveauté avec ce double remaster. De fait, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 va enrichir vos parties de modes et skateparks supplémentaires. Ce n'est pas tout. Le roster va lui aussi connaître un petit lifting. On peut lire sur le site officiel du jeu que « de nouveaux skaters rejoignent les rangs des pros de longue date, chacun équipé d'un nouveau drip et de tricks uniques ». Mais, sachez-le, tout le monde ne reviendra pour autant. Ça pourrait faire des déçus...

Roster confirmé de Pro Skater 3+4

La plupart des noms des skateurs de Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sont déjà connus. Or, la liste à de quoi étonner les fans de la première heure. Certaines figures phares de la version originale n'apparaissent pas dans la liste. Par exemple, on ne retrouve pas Bam Margera. Les frasques de cet ancien membre des Jackass, dont il a été évincé justement à cause de sa conduite, l'auraient-elles écarté du jeu ?

Pour le moment, Activision n'a pas commenté cette absence de Tony Hawk's pro Skater 3+4. Cependant, l'éditeur a teasé plusieurs personnalités secrètes à débloquer en jeu. On pense déjà à Tyshawn Jones. Ce dernier a récemment évoqué sa participation à un futur jeu Tony Hawk, pourtant il n'apparaît pas dans le roster suivant :

Tony Hawk

Bucky Lasek

Steve Caballero

Kareem Campbell

Geoff Rowley

Andrew Reynolds

Elissa Steamer

Chad Muska

Eric Koston

Rodney Mullen

Jamie Thomas

Rune Glifberg

Bob Burnquist

Rayssa Leal (nouveau)

Chloe Covell (nouveau)

Jamie Foy (nouveau)

Zion Wright (nouveau)

Yuto Horigome (nouveau)

Le suspens ne se fera pas attendre éternellement. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sortira officiellement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 11 juillet 2025.