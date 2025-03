Un rêve de fan est sur le point de se réaliser. Après une grosse désillusion, un revirement s'est finalement opéré : Tony Hawk's Pro Skater 3+4 est bien une réalité ! On a même déjà la date de sortie, fixée au mois de juillet 2025. Voilà qui laisse un petit peu de temps à l'éditeur Activision pour en dévoiler les spécificités. Cependant, certains détails vont grandement changer les habitudes des joueuses et joueurs qui ont connu les opus originaux.

Tony Hawk's repense son système de jeu

Tony Hawk's Pro Skater 3 et 4 s'offrent un bon coup de polish avec la nouvelle compilation à venir ! Prévue le 11 juillet prochain sur consoles et PC, elle promet de vous faire revivre les meilleurs moments de glisse que vous aviez connu à l'époque sur les jeux originaux. Enfin, pas exactement... Activision n'a pas encore levé le voile sur tous les secrets de cette refonte, mais il va y avoir du changement.

De fait, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 n'intègrera pas le mode carrière que les joueuses et joueurs avaient connu. Celui-ci avait fait son apparition dans la licence avec le quatrième opus. Il permettait de se balader dans les différentes maps proposées librement pour accomplir des missions et interagir avec des PNJ. Ce choix étonne compte tenu de l'affection pour ce mode qui avait ensuite inspiré les jeux TH Underground. Sur les réseaux sociaux1, 2, on peut déjà lire que l'intérêt s'envole avec cette absence.

Cependant, Iron Galaxy, en charge du développement, a prévu autre chose à la place. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 proposera toujours des niveaux du quatrième opus à explorer. Mais, ne comptez pas y retrouver les défis d'époque. C'est donc aussi un adieu aux courses chronométrées...

La première compilation Tony Hawk's Pro Skater avait beaucoup plu. Mais, cette fois, l'inquiétude commence à monter chez les fans. D'autant plus que d'autres changements sont également annoncés, par exemple du côté du roster. Espérons qu'Activision ait prochainement des nouvelles plus rassurantes à partager.