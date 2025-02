Cela fait plusieurs mois que des leaks et d'insistantes rumeurs nous parlent d'un retour plus ou moins proche pour Tony Hawk. Un peu plus de quatre ans après Pro Skater 1+2, les roulements semblent enfin s'aligner pour l'ouverture prochaine d'un autre skatepark. Suite à un teasing autour de la licence dans Call of Duty Black Ops 6, les choses prennent maintenant une forme on ne peut plus officielle, avec un trick dément à venir très bientôt.

L'heure tourne et Tony Hawk a du pain sur la planche à roulettes

Ces derniers jours, le retour assez attendu de Tony Hawk sur le devant de la scène se fait plus palpable que jamais. Cela a commencé par une interview du skateur Tyshawn Jones, qui indiquait être présent « dans un nouveau jeu qui doit sortir », en précisant « qu'un nouveau remaster était en préparation ». Tout porte donc à croire qu'il s'agit du fameux Pro Skater 3+4, un temps laissé de côté lorsque le studio derrière 1+2, Vicarious Visions, a été absorbé par Activision. Si l'on en croit eXtas1s, leaker plutôt réputé quand il s'agit des affaires de Xbox, celui-ci pourrait être révélé lors du Xbox Games Showcase à venir dans le cadre du Summer Game Fest 2025, avec une mise à disposition immédiate sur PC, PS5, Xbox Series, mais également le Game Pass.

En parlant d'Activision, son dernier titre en date Call of Duty Black Ops nous teasait il y a peu une annonce très prochaine pour ce qui s'apparente à un jeu Tony Hawk, avec la date du 4 mars 2025 (soit 03/04/2025 en anglais). Un autre potentiel signe de la venue prochaine de ce fameux Pro Skater 3+4. Les choses semblent se confirmer en ce sens, puisque nous avons maintenant un minuteur sur le site officiel de Tony Hawk, égrenant les secondes nous séparant du 4 mars à venir.

On peut donc s'attendre à une grosse annonce à cette date-là. Gageons qu'il s'agira probablement d'une bande-annonce en bonne et due forme. Qu'il s'agisse bien de Tony Hawk Pro Skater 3+4, ou d'un tout nouveau jeu dans la licence, le doute est pour l'instant encore permis. Rendez-vous en tout cas le 4 mars au skatepark le plus proche de chez vous pour voir quel trick nous attend.

Source : Site officiel de Tony Hawk Pro Skater