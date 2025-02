La licence Tony Hawk pourrait bien ressortir de l'ombre après 5 ans d'absence. Une surprise semble s'annoncer, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure.

L'année 2020 a fait faire un vrai 360 flip aux fans des jeux Tony Hawk. Après 5 ans d'absence, la licence a enfin fait son retour avec le remaster des appréciés Pro Skater 1 et 2. La compilation de ces deux opus cultes a été parfaitement adoubée par les joueuses et joueurs, qui rêvent maintenant que les épisodes 3 et 4 reviennent à leur tour. Cependant, l'affaire ne serait pas aussi simple... Mais l'espoir pourrait bien renaître après ces déclarations !

Le retour de Tony Hawk dont tout le monde rêve ?

Deux ans après la sortie de la compilation, Activision annulait officiellement Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Autant dire que les fans ont été particulièrement déçus. Compte tenu de la qualité des premiers remasters, ils attendaient beaucoup de la suite dans l'attente d'un éventuel opus original. Mais, le projet a-t-il été jeté définitivement à la poubelle ? Plusieurs prises de parole ces derniers temps commencent à éveiller les doutes et le skateur Tyshawn Jones vient d'enfoncer le clou.

Déjà présent dans Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Jones aurait-il confirmé son retour dans une nouvelle compilation ? Reçu hier dans l'émission The Breakfast Club, le skateur a déclaré qu'il serait « dans un Tony Hawk qui doit sortir ». Puis, il a ajouté que les équipes seraient «en train de faire un nouveau remaster ».

Dans ce genre de contexte, les paroles d'une personne apparaissant dans un roster sont toujours à prendre avec des pincettes. Il n'est pas dit que Tyshawn Jones aient tous les détails en main ou en tête au moment de cette interview. Toutefois, difficile de ne pas se réjouir. Qu'il s'agisse de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ou d'un remaster d'un autre opus, les fans seront ravis de retrouver cette licence phare du skateboard vidéoludique.