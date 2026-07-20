Au beau milieu d'un mois de juillet 2026 relativement calme en sorties vidéoludiques, mais à l'inverse fort en actualités particulièrement dramatiques pour l'industrie dans son ensemble, un joli petit rayon de soleil a quelque peu égayé la chose, en se présentant comme un improbable mélange entre Tony Hawk ou Jet Set Radio et Crazy Taxi, mais avec un train à la place d'un taxi. Ce cocktail aussi fou que génial, c'est Denshattack!, et c'est déjà l'un des plus gros cartons de l'année.

À peine sorti, Denshattack! se place déjà comme un jeu incontournable de 2026

Sorti le 15 juillet 2026, Denshattack! a en effet déjà provoqué un petit séisme dans le paysage vidéoludique. Développé par Undercoders et édité par Fireshine Games, ce titre résolument arcade empruntant des influences prestigieuses du genre comme Tony Hawk et Crazy Taxi a connu un succès critique fulgurant, dans un univers certes déjanté, mais assez contemporain, où l'on incarne Emi, une conductrice de train dans la campagne japonaise, alors que les grandes villes sont recouvertes de dômes géants fabriqués par une mégacorporation avide de contrôle.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il écope notamment d'une moyenne de 88 sur Metacritic et OpenCritic (sur une quarantaine de critiques), faisant de lui le 7ème jeu le mieux noté de 2026, entre 007 First Light et Mewgenics. Les avis des joueurs ne sont clairement pas en reste, avec une moyenne de 9.2/10 par les utilisateurs de Metacritic, mais aussi une moyenne d'évaluations « extrêmement positive » sur sa page Steam, avec 97% d'avis utilisateurs positifs sur près de 1 000.

Un de mes nouveaux coups de cœur indé de l'année

J'avais personnellement déjà entendu parler de Denshattack! quelques mois avant sa sortie. En tant que grand fan de jeux de tricks à la Tony Hawk, la proposition m'avait plutôt intrigué, mais le délire de piloter un train me paraissait un peu trop capillotracté pour qu'il me tape vraiment dans l'œil. Je surveillais malgré tout d'un œil curieux sa sortie, et quand j'ai vu sa réception critique proprement dithyrambique, j'ai donc décidé de prendre... le train en marche, et je ne suis définitivement pas déçu de l'avoir fait.

Pour poursuivre sur la thématique du train, j'ai justement essayé Denshattack! pendant les 4 heures d'un voyage en TGV ce weekend sur mon Steam Deck, et c'est clairement un jeu parfait pour un tel appareil portable. Le titre y tourne en effet à merveille, les contrôles sont intuitifs et, même si ça va à 300 à l'heure et qu'on se mange souvent un mur ou on fait dérailler son enfin, on prend un plaisir fou à faire des tricks totalement improbables avec notre locomotive haute en couleurs.

L'histoire ne casse certes pas des briques, mais reste assez ancrée dans la réalité pour qu'on s'y identifie, la direction artistique type anime tirant quelques inspirations du côté de Jet Set Radio est exquise, et la bande-son est absolument folle. Si jamais vous avez une vingtaine d'euros à dépenser dans un billet de train, économisez-les plutôt dans Denshattack!, pour moi clairement l'un des meilleurs jeux indés de 2026, et disponible dès maintenant sur PC (en promo à 17,99 euros sur Steam, à bon entendeur...), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Prochaine station : mon Steam Deck pour une nouvelle dose de gros kiff ferroviaire.

Sources : MetaCritic ; OpenCritic ; Steam