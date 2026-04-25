Tomodachi Life Une vie de rêve est le nouveau phénomène sur Nintendo Switch. Mais malgré son succès, certains s'offusquent encore d'un aspect du gameplay.

En rupture de stock dès sa sortie, Tomodachi Life Une vie de rêve affole les compteurs. Les joueuses et joueurs se sont emparé de ce nouvel épisode d'une licence que nous n'avions pas revue depuis près de 13 ans. On peut dire sans trop de doute que c'est un retour réussit pour la formule aussi légère qu'absurde de Nintendo. Pour autant, cela n'empêche pas quelques déceptions une fois le jeu en main.

Pas assez de drama dans Tomodachi Life Une vie de rêve ?

Pour les néophytes, Tomodachi Life Une vie de rêve reprend la recette qui avait fait connaître la licence au grand public sur Nintendo 3DS en 2013. À savoir qu'il s'agit d'une simulation de vie complètement décalée dans laquelle vous prenez soin de Mii que vous créez et que vous observez dans leurs interactions quotidiennes.

Le sel de l'expérience réside dans toute l'imprévisibilité du titre. Il faut savoir que Tomodachi Life ne vous laisse pas contrôler les Mii. En tant que joueur, nous sommes là pour les nourrir, les habiller et orienter leur vie de rêve. Ainsi, on peut les faire parler avec tous les autres habitants de l'île et s'amuser des réactions des uns et des autres.

© Nintendo.

Sauf qu'une partie des joueuses et des joueurs expriment sa déception face à un manque de piment dans les échanges. En effet, beaucoup regrettent de ne pas voir d'avoir de “drama” entre les Mii. Les interactions leur semblent trop gentilles. En somme, il leur faut plus de disputes dans Tomodachi Une vie de rêve. Cela dit, la solution est très simple.

Tout est une question de personnalité

Les interactions entre Mii et, surtout, leurs réactions dépendent avant tout de leur personnalité. Mais une part de la communauté sera probablement passée à côté de quelques subtilités dans cet aspect de Tomodachi Life Une vie de rêve. Car si le jeu propose 4 grandes familles de personnalités (Tranquille, Énergique, Réservé et Confiant), il faut aussi tenir compte des sous-familles.

De fait, chaque personnalité se divise aussi en 4 sous-catégories, si bien que nous avons en tout 16 profils différents. Vous pouvez d'ailleurs voir lesquels sont représentés sur votre île dans la base de données du jeu. Si vous voyez que vous manquez de certains types, cela explique sûrement que vous ayez moins de conflits entre vos Mii.

Puisqu'il y a une grande part d'aléatoire dans le nouveau Tomodachi Life, la clé est de varier les profils. De plus, certains tempérament seront plus prompts à faire naître des tensions. Typiquement, les Mii avec un profil Énergique-Passionné mettent souvent les autres en colère. Les Confiants-Déterminés peuvent aussi engendrés des réactions négatives. Pour vous y retrouver, nous vous avons justement concocté un guide des personnalités.