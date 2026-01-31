Nintendo vient de dévoiler de nouvelles informations sur sa future exclu Switch, Tomodachi Life Une vie de rêve. Bien que la présentation enthousiasme les fans après 13 ans d'attente, un détail les chiffonne déjà.

Jeudi dernier, Nintendo a enfin tenu le Direct tant attendu sur sa future exclusivité : Tomodachi Life Une vie de rêve. Annoncé pour le 16 avril 2026 sur la première Switch (compatible Switch 2), le titre va marquer le grand retour d'une licence qui avait fait sensation sur 3DS à l'époque. Si la présentation a plutôt créé l'enthousiasme chez les fans de la première heure, une découverte commence déjà à faire polémique.

Tomodachi Life ne vous permettra pas de faire tout ce que vous voulez

Dévoilé dès mars 2025 pour apparaître au line-up de la Nintendo Switch, Tomodachi Life Une vie de rêve sera la prochaine exclusivité du printemps. Maintenant que la date de sortie a été fixée, joueuses et joueurs peuvent enfin passer précommande pour être certain de l'avoir le jour J. À eux alors la simulation de vie drôle et décalée, qui promet encore plus de libertés qu'en 2013. Sauf que Big N veut imposer certaines restrictions.

C'est sur le site officiel du support de Nintendo qu'on se rend compte de ce détail. Une des fonctionnalités mises en lumière pendant le Nintendo Direct dédié à Tomodachi Life, la création de motifs personnalisés ne sera pas aussi permissif qu'il y paraît. Ou, plus exactement, le partage de ces motifs fera l'objet d'une modération entreprise dans un souci de « créer des expériences accueillantes et agréables pour tout le monde ».

Pour bien comprendre, sachez que Tomodachi Life Une vie de rêve va permettre de dessiner ses propres motifs. Un peu à la manière d'un Animal Crossing, cette mécanique permettra de personnaliser vos habits et même plus. Objets et même animaux pourront en bénéficier. En outre, Nintendo vous donnera la possibilité de partager vos créations avec d'autres joueuses et joueurs en ligne. Sauf que l'éditeur craint déjà les dérives.

Soucieux de préserver un espace sécurisé, Nintendo déclare : « nous avons restreint certains fonctionnalité de partage d'images dans Tomodachi Life : Une vie de rêve ». Même si l'éditeur a conscience que cela pourra générer une frustration chez une partie du public, il tient à rappeler sa « philosophie [...] qui consiste à créer des expérience qui font naître des sourires sur tous les visages ». Ainsi, il espère certainement empêcher des motifs choquants d'être diffusés au plus grand nombre et notamment aux plus jeunes.