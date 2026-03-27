Avec la découverte de la démo gratuite de la nouvelle exclusivité Nintendo Switch, Tomodachi LIfe Une vie de rêve, une part des joueuses et joueurs français a connu une vraie désillusion. Nous avons contacté Nintendo France à ce propos.

Après 13 ans d'absence, Tomodachi Life Une vie de rêve s'apprête à raviver une licence complétement décalée de la firme de Kyoto. Cette simulation de vie de Mii que nous créons de A à Z avait séduit à l'époque sur 3DS. C'est bien parti pou recommencer sur Nintendo Switch. Une tonne de joueuses et joueurs s'est ruée sur la démo gratuite à sa sortie pour voir ce que donne ce nouvel épisode. Si les premières impressions sont enthousiastes, une découverte vient déjà entacher l'expérience pour une partie du public. Nintendo France a répond à notre question quand nous avons demandé des éclaircissements.

Il faudra se faire une raison pour Tomodachi Life

Un des meilleurs aspects de Tomodachi Life est de nous permettre de créer librement des Mii. Une vie de rêve a en plus le bénéfice d'offrir encore plus d'options de personnalisation. Parmi elle, la possibilité de créer des personnages non-binaires et de choisir leurs pronoms. Sauf que ce dernier point fait l'impasse sur le neutre, ne donnant le choix qu'entre « Il » ou « Elle » en France, là où d'autres pays peuvent choisir en plus un pronom neutre. Nous avons donc contacté Nintendo France, qui nous a répondu officiellement :

En jouant à Tomodachi Life : Une vie de rêve en anglais, les joueurs peuvent choisir parmi les pronoms « he/him », « she/her » et « they/them ». Comme les joueurs peuvent définir indépendamment le genre et les pronoms d’un personnage Mii, ils peuvent créer des personnages Mii non binaires lorsqu’ils jouent en Français, avec le choix entre deux pronoms genrés. Bien que nous reconnaissions que cela ne soit pas parfait, nous espérons que cela offrira à nos utilisateurs des options élargies lors de la création de personnages Mii dans Tomodachi Life : Une vie de rêve.

© AUR pour Gameblog.

Nintendo France confirme bel et bien que le public francophone ne profite pas des mêmes possibilités que les anglophones, par exemple. Chez nous, impossible donc d'adopter un pronom neutre tel que « iel » ou « ielle » pour n'évoquer que les plus connus, là où nos voisins outre-Manche et outre-Atlantique peuvent opter pour « they/them ». Même si cela n'empêche pas la création de personnages non-binaires, Tomodachi Life Une vie de rêve ne propose pas pour autant une expérience parfaitement neutre ou agenre. N'attendez pas de future mise à jour à ce sujet, ça ne semble pas être dans les plans. Les contraintes de la traduction n'auront pas permis d'atteindre ce que certain·es auraient vraiment aimé.