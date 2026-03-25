Tomodachi Life Une vie de rêve arrivera très bientôt sur Nintendo Switch, marquant le retour de la licence plus de 10 ans après le dernier épisode avec des nouveautés très attendues.

13 ans nous sépare de Tomodachi Life sur Nintendo 3DS. Une durée si longue qu'on n'espérait plus voir un jour revenir la licence exclusive de Big N. Pourtant, l'éditeur japonais a créé la surprise l'an dernier en annonçant un nouvel épisode sous-titré « Une vie de rêve » pour 2026. Plusieurs mois après, la sortie du jeu sur Nintendo Switch est plus proche que jamais. Mais avant que le monde entier puisse le découvrir, nous pouvons confirmer certaines fonctionnalités très attendues des fans.

Les fans n'attendent que ça dans le nouveau Tomodachi Life

Une vague très cosy s'empare de la Nintendo Switch avec l'arrivée du printemps. Après Pokemon Pokopia début mars, ce sera bientôt le tour de Tomodachi Life Une vie de rêve de vous faire mener une existence virtuelle plus chill que jamais. Il aura fallu attendre plus d'une décennie pour voir la licence faire son retour après un épisode remarqué sur Nintendo 3DS. Et ce prochain volet pourrait lui donner un véritable nouvel élan, surtout avec les nouveautés qu'elle propose.

En effet, Nintendo compte bien offrir une expérience encore plus complète aux joueuses et joueurs de Tomodachi Life Une vie de rêve. La présentation qui s'est tenue en janvier nous donnait déjà un bel aperçu des différentes mécaniques du jeu. Mais, avant d'entrer dans le vif, la création de Mii laisse découvrir un titre davantage dans l'air du temps que ses prédécesseurs. Par exemple, on découvrait alors que nous pouvions définir avec plus de liberté le genre de nos personnages entre « homme », « femme » et « non-binaire ». Dès lors, les préférences amoureuses de chacun peuvent être choisies en conséquence, de même pour ses pronoms. Mais ce n'est pas tout.

© Nintendo.

Hier sortait les previews de Tomodachi Life Une vie de rêve. Les fans ont ainsi pu découvrir une autre nouveauté hyper attendue. Comme cela a été relevé par certains médias, et nous pouvons le confirmer, le jeu permettra enfin d'indiquer précisément les liens familiaux entre les Mii. Que ce soit une filiation parentale, une fratrie ou même une relation amoureuse : vous pourrez le décider dès la création d'un personnage. C'est une fonctionnalité qui manquait cruellement sur 3DS. Voilà qui devrait donc ravir les nouveaux joueurs.

© Gamersyde.

Tomodachi Life Une vie de rêve sortira le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch. Le jeu sera évidemment rétrocompatible sur Nintendo Switch 2.