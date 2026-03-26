Tomodachi Life Une vie de rêve promet longues heures de détente et de rigolade sur Nintendo Switch. Cependant, un élément déçoit énormément une par des joueuses et joueurs français (et pas que).

Cela fait 13 ans que les fans du dernier épisode sur 3DS attendent le retour de la licence. Ce sera bientôt chose faite, puisque Tomodachi Life Une vie de rêve débarquera le mois prochain sur Nintendo Switch et en rétrocompatibilité sur Switch 2. Déjà, les fans du monde entier s'en donnent à cœur joie avec la sortie de la démo gratuite. Seulement, la belle surprise de certains s'est finalement transformée en grosse désillusion, y compris chez les Français.

Tomodachi Life n'est pas si neutre que ça sur Nintendo Switch

Un grain de folie s'est emparé de bien des Nintendo Switch. L'éditeur japonais vient de sortir une démo gratuite pour le nouveau Tomodachi Life. Ainsi, joueuses et joueurs découvrent les premières subtilités de ce jeu unique en son genre. Le concept ? Créer des Mii à foison pour peupler une île à aménager pour répondre à leurs besoins. C'est un peu les Sims, mais avec une bonne dose dérision en plus.

Ce nouvel épisode accueille en plus des nouveautés qui étaient très attendues. D'une part, vous pourrez enfin choisir directement les liens de parenté entre les Mii. D'autre part, vous aurez plus de liberté dans leur création. À ce titre, Tomodachi Life 2 permet de créer des personnages identifié comme homme, femme ou non-binaire et faire pencher leurs préférences amoureuses de la même manière. Vous avez même la possibilité de choisir leurs pronoms. Sauf que c'est justement là que le bât blesse pour les fans français et bien d'autres de nos voisins.

Avec la sortie des previews et, surtout, de la démo, la communauté Tomodachi Life s'est aperçue des limites pour les Mii non-binaires. Les joueuses et joueurs issus de pays avec des langues latines notamment n'ont possibilité de genrer leurs personnages qu'au masculin (il) et au féminin (elle). À l'inverse, les anglophones peuvent leur attribuer un pronom neutre, comme « they ». La frustration se lit chez les internautes français, certains n'hésitant pas à dire que « c'est vraiment nul » (pour rester poli).

Encore des efforts à faire chez Nintendo

Depuis quelques années, Nintendo se montre un petit peu plus progressif dans ses jeux qui permettent de personnaliser un personnage. Par exemple, Animal Crossing New Horizons permet de différencier le type de physique et la manière dont le personnage est genré par les autres. Dans Tomodachi Life Une vie de rêve, c'est un peu la même chose finalement.

Malgré tout, certains regrettent que Nintendo n'aille pas au bout de son initiative dans ce nouveau Tomodachi Life. Du moins, pour les pays francophones, ou encore hispanophones par exemple. Il faut en même temps noter que c'est un défi pour les équipes de localisation d'adapter les accords, ne serait-ce qu'en termes du choix des normes à adopter. Même si le jeu reçoit déjà un très bon accueil, il montre qu'il y a encore des efforts à faire pour répondre aux besoins de toutes les communautés.

Tomodachi Life Une vie de rêve sortira le 16 avril 2026 sur Nintendo Switch. Pour l'instant, l'éditeur n'a pas annoncé d'édition native sur Nintendo Switch 2, mais le jeu sera tout de même compatible avec la nouvelle console.