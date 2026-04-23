Depuis une semaine maintenant, les joueuses et les joueurs ont débuté leurs téléréalités loufoques, réunissant souvent des personnages improbables, ou des figures qui le sont tout autant. Il n’est ainsi pas rare de voir Hatsune Miku côtoyer Jean-Luc Mélenchon, sous le regard médusé d’un Pikachu. Tomodachi Life est un véritable terrain de jeu créatif, drôle, absurde et un plaisir coupable que les Français se sont arrachés. La dernière exclusivité Nintendo Switch est en effet en rupture un peu partout, et selon le journaliste Oscar Lemaire, les ventes physiques du jeu ont même dépassé celles de Resident Evil Requiem à son lancement, qui rappelons-le, s’était écoulé à 70 000 exemplaires en France. S’il faudra attendre ce lundi 27 avril 2026 pour avoir les données officielles du SELL, Nintendo a d’ores et déjà déployé la première mise à jour de Tomodachi Life Une Vie de Rêve.

Une première mise à jour dispo pour Tomodachi Life Une Vie de Rêve

Le jeu le plus perché de la Nintendo Switch vient donc de passer en version 1.0.1. Autant faire des déçus tout de suite, le partage des Mii n’est toujours pas à l’ordre du jour, et ne le sera sans doute jamais pour vous laisser une liberté créative totale sans aucun garde-fou. En réalité, Nintendo, fidèle à son art du flou artistique, n’est pas rentré dans les détails. Cette première mise à jour de Tomodachi Life Une Vie de Rêve doit « corriger plusieurs problèmes », sans que l’on ne sache précisément quoi. On imagine que la stabilité et l’expérience globale ont été améliorés, comme c’est généralement le cas pour des patchs plus routiniers. Il faudra attendre que des datamineurs mettent, potentiellement, le nez dans les entrailles des fichiers du jeu pour nous révéler exactement ce que change cette mise à jour de Tomodachi Life Une Vie de Rêve. Mais, si ce n’était pas assez clair, il n’y a aucun nouveau contenu à l’horizon.

On ne sait d’ailleurs pas grand chose sur les plans de Nintendo en matière de suivi du jeu. Là où d’autres éditeurs s’empressent de partager des feuilles de route, Big N cultive son goût du mystère. On peut toujours espérer que ce Tomodachi Life Une Vie de Rêve s’offre un destin un peu plus généreux que Animal Crossing New Horizons, dont le suivi continue de chagriner les joueurs. Et puisque vous êtes là, et encore en train de nous lire, profitons-en pour rappeler que la nouvelle vague d’avatars de Tomodachi Life Une Vie de Rêve est disponible pour l’ensemble des abonnés au Nintendo Switch Online.