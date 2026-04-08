C’est l’un des jeux les plus attendus du mois. Tomodachi Life Une Vie de Rêve s’annonce comme le dernier carton de la Nintendo Switch, mais voilà que le serait déjà entre quelques mains.

Ce sera l’événement du mois. Après plus de 10 ans d’absence, la licence la plus délirante de Nintendo va faire son grand retour avec Tomodachi Life Une Vie de Rêve. Un épisode qui occupe déjà celles et ceux qui refusent d’aller habiller leurs personnages dans la démo afin de découvrir de premières interactions qui annoncent déjà la couleur. Décalé, absurde, bref, tout ce qu’on aime dans Tomodachi Life. Le phénomène est déjà en marche, et les fanfictions les plus folles commenceront officiellement à prendre vie à partir du 16 avril 2026. Sauf que, et c’est une tendance de plus en plus courante, certains petits veinards ont déjà mis la main sur le jeu, et légalement.

Tomodachi Life Une Vie de Rêve serait déjà dans la nature

Si Nintendo n’était déjà pas ravi des divers leaks concernant ses projets à venir, dont un remake de Zelda Ocarina of Time, il risque bien de voir rouge à nouveau. A peine dix jours avant sa sortie, Tomodachi Life Une Vie de Rêve se retrouverait en effet déjà entre les mains de plusieurs joueurs américains. Plusieurs internautes rapportent que l’enseigne américaine Target a mis en vente des copies du jeu prématurément, photos à l’appui. A l’ère de l’IA générative, le doute est permis, moins quand ça ne transpire par le slop.

Comme toujours, si vous souhaitez conserver une once de surprise, il va falloir se priver des vidéos marrantes de Tomodachi Life Une Vie de Rêve pendant la petite semaine qui vous sépare du lancement officiel. Les précautions d’usage restent de rigueur : bloquer tous les mots-clés possibles sur les réseaux sociaux pour préserver le sentiment de découverte jusqu’au jour J.

On vous recommande donc de masquer au possible les mots tels que Tomodachi, Tomodachi Life, TLUV sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que vous puissiez y jouer. Pour ce faire, voici la marche à suivre pour Twitter par exemple :

Ouvrez les paramètres

Allez dans « Confidentialité et sécurité »

Se rendre dans « Masquer et Bloquer »

Ajoutez toutes les variations possibles du mot-clé

Quant à TikTok, voici la marche à suivre :

Dans l'application TikTok, appuyez sur votre Profil, en bas.

Appuyez sur le bouton Menu (trois traits) en haut, puis sélectionnez Paramètres et confidentialité.

Appuyez sur Préférences de contenu.

Allez dans Filtrer des mots-clés (Tomodachi Life, Tomodachi etc.)

Ajoutez tous les mots-clés à filtrer

Source : X