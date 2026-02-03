Mauvaise nouvelle pour les fans de Nintendo qui attendaient Tomodachi Life : on vient d'apprendre que le jeu se sépare d'une fonctionnalité que les joueurs attendent depuis 10 ans.

Depuis quelques semaines, Nintendo accélère la communication autour de Tomodachi Life Une Vie de Rêve, son prochain titre prévu pour avril 2026. Le jeu s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et Switch 2, et marquera le retour d'une célèbre licence de l'éditeur japonais qui avait rencontré un franc succès à sa sortie sur 3DS. Les fans viennent toutefois d'apprendre via le site officiel japonais du titre que celui-ci ne contiendra pas une fonctionnalité qu'ils attendent depuis 13 ans.

Cette fonctionnalité sera absente de Tomodachi Life à sa sortie

On apprenait il y a quelques jours via Nintendo que la création de motifs personnalisés ne sera pas aussi permissive qu'auparavant dans Tomodachi Life. Mauvaise nouvelle pour certains, il s'agit surtout pour Nintendo d'un moyen d'encadrer la création et la diffusion de motifs personnalisés. L'éditeur souhaite en effet sortir un jeu adapté à tous les publics. La création de motifs personnalisés peut permettre à certains esprits mal tournés de laisser libre court à leur imagination en créant des motifs offensants.

Il y a quelques jours, un utilisateur du forum ResetEra faisait une nouvelle découverte. Il a traduit en anglais une partie des fonctionnalités décrites sur le site officiel de Tomodachi Life. On peut notamment y lire que partager un Mii ou un objet via le réseau local ne le fera pas disparaître de notre île. Mais surtout, on apprend que le partage de Mii en ligne ne sera pas autorisé sur le jeu.

Il sera donc impossible de partager des Mii ou objets personnalisés via Internet. Plusieurs joueurs manifestent déjà leur mécontentement sur les forums de discussion. Cette fonctionnalité permet en effet d'importer des modèles grâce à la créativité des autres joueurs. Mais elle permet aussi de créer des motifs parfois difficiles à modérer pour Nintendo.

Si vous attendiez Tomodachi Life pour explorer les créations d'autres joueurs, c'est donc une mauvaise nouvelle. Mais par cette décision, Nintendo s'évite une modération très chronophage. L'éditeur japonais semble en effet très précautionneux avec sa grosse exclusivité du printemps, qui doit pouvoir être jouée par tout le monde, y compris les plus jeunes joueurs.

Source : Tomodachi Life /ResetEra