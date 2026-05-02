Malgré le succès phénoménal de Tomodachi Life Une vie de rêve sur Nintendo Switch, une fonctionnalité fait cruellement défaut au jeu. Les fans de l'époque sont vraiment déçus.

En rupture de stock à son lancement, Tomodachi Life Une vie de rêve est clairement le nouveau hit de la Nintendo Switch. 13 ans après le dernier épisode sur Nintendo 3DS, la licence fait un retour en fanfare à une période où un peu de légèreté ne fait vraiment pas de mal. Cela dit, les fans qui ont connu les précédents jeux ont tout de même un sacré regret. Une fonctionnalité culte manque à l'appel.

Vraie fausse note dans Tomodachi Life Une vie de rêve

Cela fait déjà deux semaines que Tomodachi Life Une vie de rêve est sortie sur Nintendo Switch. Un retour phénoménal, si on peut dire. De fait, la nouvelle exclu signée Big N trône au sommet des charts de jeux dans plusieurs pays, y compris la France. Le public découvre avec bonheur et une pointe de nostalgie cette expérience atypique. Toutefois, les fans qui ont connu le précédent jeu sur 3DS ont une déception.

Contrairement au dernier jeu, ce nouveau Tomodachi Life ne propose plus de concert. Certes, on peut entendre nos Mii chanter et jouer de la musique dans des occasions particulières. Mais, à part cela, aucune salle de concert à l'horizon et, par conséquent, pas de mini-jeu de chorale comme avant.

En 2013, les joueuses et joueurs de Tomodachi Life pouvaient s'amuser à mettre en scène leurs Mii pour des concerts mémorables. Les personnages chantaient soit des thèmes par défaut, soit ils reprenaient les chansons qu'on créait pour eux, avec nos propres paroles. C'était vraiment un des points culminants de l'expérience et, forcément, une fonctionnalité très attendue sur Nintendo Switch.

Un espoir de future mise à jour ?

Malheureusement, Tomodachi Life Une vie de rêve a fait l'impasse sur l'une des fonctionnalités préférées des joueuses et des joueurs. Cela dit, certains espèrent que Nintendo aient quelques surprises au programme. L'éditeur japonais tend de plus en plus à ajouter du contenu sur la durée à ses exclusivité ayant un potentiel sur le long terme. Pour l'heure, aucune mise à jour de ce genre n'a été annoncée. Mais il ne faut jamais dire jamais.

D'ailleurs, des internautes avaient repéré une mention surprenante sur la page Amazon française de Tomodachi Life Une vie de rêve avant sa sortie. On pouvait y lire que le jeu permettait de monter « un groupe de rock »... Mention depuis retiré de la fiche. Était-ce une simple formulation maladroite ou un teasing précoce ? En attendant d'en savoir potentiel davantage, voici de quoi raviver des souvenirs chez les fans.