Un peu moins d’un mois après sa dernière mise à jour, Tomodachi Life : Une vie de rêve accueille un nouveau patch bardé de correctifs sur Nintendo Switch. Voici ce qui change.

Certains ont beau clamer avec insistance que la Nintendo Switch 2 ne possède pas beaucoup de jeux, mais une chose est sûre : les chiffres de l’éditeur sont là pour prouver l’inverse. En effet, mois après mois, la dernière-née de Nintendo ne cesse d’accueillir toujours plus de hits, parmi lesquels notamment Tomodachi Life 2, disponible depuis le 16 avril dernier sur Nintendo Switch 1 et 2. Et il est clair qu’après treize ans d’absence, le retour de la franchise était extrêmement attendu par certains joueurs, que Nintendo compte bien tout faire pour satisfaire.

Tomodachi Life 2 reçoit une nouvelle mise à jour

Cela passe alors notamment par un suivi régulier du titre, dont l’objectif est d’assurer à la communauté du jeu l’expérience la plus aboutie possible. C’est pourquoi Tomodachi Life 2 vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour, qui lui permet ainsi d’entrer dans sa version 1.0.2. Au programme de celle-ci : aucun nouveau contenu, mais une petite liste de correctifs destinés à améliorer l’expérience générale. Voici le patch notes complet, tel que partagé sur le site officiel de l’éditeur.

Problèmes corrigés

Correction d’un problème qui empêchait parfois le jeu de continuer une fois que le joueur avait aménagé son île

Correction d’un problème qui empêchait parfois le jeu de continuer lorsque l’on passait à l’extérieur d’une maison créée à la Palette House

Le problème faisant que le message « Vos données de sauvegarde ont été corrompues » apparaissait lorsque le joueur tentait de sauvegarder après qu’un Mii se soit confié a été corrigé

Correction d’un problème qui entraînait l’apparition du message « Les données ont été corrompues » lorsque le joueur tentait de sauvegarder après que plusieurs Mii aient commencé à vivre ensemble

Correction d’un problème qui provoquait, dans de rares cas, l’arrêt de Tomodachi Life 2 lors d’un changement de scène

Le problème qui empêchait le joueur de replacer la fontaine aux vœux sur l’île après l’avoir rangée via le Créateur d’îles a été corrigé

Correction d’un problème faisant que lorsqu’un Mii ne parvenait pas à se réconcilier avec un autre Mii après une dispute, son béguin pour un Mii différent disparaissait

Correction d’un problème qui empêchait un Mii de se sentir mieux, même lorsque son niveau de tristesse était tombé à zéro

Le problème qui empêchait le joueur d’envoyer ou de recevoir des objets en multijoueur local a été corrigé

Étant donné que Tomodachi Life 2 utilisait à tort l’image de l’écureuil volant du sud pour représenter le trésor « Sugar Glider », celle-ci a été remplacée par la bonne image

D’autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de gameplay

© Nintendo.

Voilà qui devrait permettre aux joueurs de profiter de l’expérience dans de meilleures conditions. Et comme d’habitude, vous connaissez la chanson : pour installer cette nouvelle mise à jour de Tomodachi Life 2, il vous suffit de vous rendre sur la tuile du jeu, d’appuyer sur la touche « + », d’aller dans « Mettre à jour » puis de sélectionner l’option « Via internet ». À moins que vous n’ayez activé les mises à jour automatiques, auquel cas celle-ci débutera dès le lancement de votre Nintendo Switch.

Source : Nintendo