Un peu moins d’un mois après sa dernière mise à jour, Tomodachi Life : Une vie de rêve accueille un nouveau patch bardé de correctifs sur Nintendo Switch. Voici ce qui change.
Certains ont beau clamer avec insistance que la Nintendo Switch 2 ne possède pas beaucoup de jeux, mais une chose est sûre : les chiffres de l’éditeur sont là pour prouver l’inverse. En effet, mois après mois, la dernière-née de Nintendo ne cesse d’accueillir toujours plus de hits, parmi lesquels notamment Tomodachi Life 2, disponible depuis le 16 avril dernier sur Nintendo Switch 1 et 2. Et il est clair qu’après treize ans d’absence, le retour de la franchise était extrêmement attendu par certains joueurs, que Nintendo compte bien tout faire pour satisfaire.
Tomodachi Life 2 reçoit une nouvelle mise à jour
Cela passe alors notamment par un suivi régulier du titre, dont l’objectif est d’assurer à la communauté du jeu l’expérience la plus aboutie possible. C’est pourquoi Tomodachi Life 2 vient tout juste d’accueillir une nouvelle mise à jour, qui lui permet ainsi d’entrer dans sa version 1.0.2. Au programme de celle-ci : aucun nouveau contenu, mais une petite liste de correctifs destinés à améliorer l’expérience générale. Voici le patch notes complet, tel que partagé sur le site officiel de l’éditeur.
Problèmes corrigés
- Correction d’un problème qui empêchait parfois le jeu de continuer une fois que le joueur avait aménagé son île
- Correction d’un problème qui empêchait parfois le jeu de continuer lorsque l’on passait à l’extérieur d’une maison créée à la Palette House
- Le problème faisant que le message « Vos données de sauvegarde ont été corrompues » apparaissait lorsque le joueur tentait de sauvegarder après qu’un Mii se soit confié a été corrigé
- Correction d’un problème qui entraînait l’apparition du message « Les données ont été corrompues » lorsque le joueur tentait de sauvegarder après que plusieurs Mii aient commencé à vivre ensemble
- Correction d’un problème qui provoquait, dans de rares cas, l’arrêt de Tomodachi Life 2 lors d’un changement de scène
- Le problème qui empêchait le joueur de replacer la fontaine aux vœux sur l’île après l’avoir rangée via le Créateur d’îles a été corrigé
- Correction d’un problème faisant que lorsqu’un Mii ne parvenait pas à se réconcilier avec un autre Mii après une dispute, son béguin pour un Mii différent disparaissait
- Correction d’un problème qui empêchait un Mii de se sentir mieux, même lorsque son niveau de tristesse était tombé à zéro
- Le problème qui empêchait le joueur d’envoyer ou de recevoir des objets en multijoueur local a été corrigé
- Étant donné que Tomodachi Life 2 utilisait à tort l’image de l’écureuil volant du sud pour représenter le trésor « Sugar Glider », celle-ci a été remplacée par la bonne image
- D’autres problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de gameplay
Comment installer la version 1.0.2 du jeu ?
Voilà qui devrait permettre aux joueurs de profiter de l’expérience dans de meilleures conditions. Et comme d’habitude, vous connaissez la chanson : pour installer cette nouvelle mise à jour de Tomodachi Life 2, il vous suffit de vous rendre sur la tuile du jeu, d’appuyer sur la touche « + », d’aller dans « Mettre à jour » puis de sélectionner l’option « Via internet ». À moins que vous n’ayez activé les mises à jour automatiques, auquel cas celle-ci débutera dès le lancement de votre Nintendo Switch.
Source : Nintendo