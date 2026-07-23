Nintendo a déployé ce 23 juillet 2026 une nouvelle mise à jour pour Tomodachi Life Une Vie de Rêve, son carton du début de l’année. On fait le point sur ce qu’elle apporte.

Nintendo semble décidément avoir trouvé son filon avec les jeux cosy. Animal Crossing New Horizons, Pokemon Pokopia et Tomodachi Life 2 ont tous été d’énormes succès commerciaux, au point qu’il était parfois difficile de les trouver en rayon. Il y a cependant un reproche pouvant être adressé à l’éditeur japonais, son manque de suivi régulier à l’inverse de certains représentants du genre. Là où Disney Dreamlight Valley enchaîne les mises à jour saisonnières et où Stardew Valley revient parfois avec d’importants patchs ajoutant des nouveautés, les productions Nintendo sont plus timides en matière de suivi. C’est justement ce que les fans de Tomodachi Life Une Vie de Rêve espéraient voir changer quelques semaines après sa sortie. Malheureusement, la nouvelle mise à jour du jeu déployée aux aurores ce 23 juillet 2026 ne viendra pas répondre à leurs attentes.

Tomodachi Life Une Vie de Rêve passe en version 1.0.4

Nintendo vient en effet de publier une nouvelle mise à jour pour son jeu de simulation de vie déjanté, où l’on peut voir Leon de Resident Evil s’enticher de Jean-Luc Mélenchon. Un patch essentiellement routinier, qui n’apporte malheureusement aucun nouveau contenu, au grand dam des joueurs. Le constructeur s’est ainsi concentré sur la correction de plusieurs problèmes, certains étant particulièrement gênants. La mise à jour 1.0.4 de Tomodachi Life Une Vie de Rêve vient donc mettre fin à un bug pouvant corrompre les sauvegardes sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Le jeu se libère également des soucis pouvant entraver la progression dans le jeu grâce à ce patch.

Pour le reste, cette mise à jour 1.0.4 de Tomodachi Life 2 s’attarde sur quelques bugs d’affichage et divers ajustements visant à améliorer l’expérience globale et la stabilité. Voici dans le détail tout ce qui change avec ce nouveau patch :

Patch notes de la mise à jour 1.0.4 de Tomodachi Life 2

Correction d'un problème rare pouvant entraîner la corruption des données de sauvegarde après l'utilisation du Bâtisseur d’île, empêchant ensuite le lancement du jeu lors des sessions suivantes.

Correction d'un bug qui empêchait la progression après avoir s’être occupé des préoccupations d'un Mii, provoquant une erreur pouvant entraîner la fermeture du jeu.

Résolution d'un problème empêchant l'affichage correct des personnages Mii sur les affiches de la boutique de vêtements.

Correction d'un bug affectant la sélection des personnages Mii affichés sur les posters de la grande roue et de la station télé.

Divers autres correctifs et améliorations ont été apportés afin d'améliorer l'expérience de jeu de Tomodachi Life Une Vie de Rêve.

© Nintendo.

Pour installer cette nouvelle mise à jour de Tomodachi Life Une Vie de Rêve, la manipulation reste la même que d’habitude. Rendez-vous sur la tuile du jeu depuis votre console puis appuyez sur la touche « + ». Allez ensuite dans l’onglet « Mettre à jour » puis sélectionnez l’option « Via Internet ». Pour aller plus vite, vous pouvez également tenter de lancer le jeu, auquel cas un message vous invitera à télécharger la mise à jour.

Source : Nintendo