La licence Tomb Raider ressort les flingues pour faire une nouvelle surprise aux fans. L'aventurière Lara Croft a été appelée pour une nouvelle mission qui fera sans nul doute plaisir à certains. Cela dit, ce n'est pas tout à fait ce que vous attendez. De fait, vous allez bien retrouver l'héroïne sous peu, mais pas dans un nouveau jeu à son nom.

Une collaboration musclée pour Tomb Raider

Depuis Shadows of the Tomb Raider en 2018, Lara Croft semble bien décider à s'offrir du bon temps dans les aventures des autres. L'héroïne la plus culte du monde vidéoludique a multiplié les apparitions dans des jeux qui n'ont rien à voir avec sa propre licence. Fortnite, Dead by Daylight, Pinball FX... Le CV de l'aventurière ne cesse de s'allonger, et ce n'est pas fini !

En effet, Lara Croft a décidé d'emprunter la « Voie des héros »... dans World of Tanks ! En effet, l'archéologue de renom rejoint le casting du jeu de Wargaming via le passe de combat de ce mois de juillet 2025. Cette nouvelle commandante fait son entrée avec deux compagnons bien connus des fans de la licence : Amanda Evert, l'antagoniste de Tomb Raider Legend, et Jonah Maiava, le fidèle ami de la trilogie lancée en 2013.

Cette nouvelle collaboration avec World of Tanks continue de brosser le portrait légendaire de Lara Croft. D'ailleurs, ce statut est d'autant plus fort que le passe de combat inclut une autre figure culte du gaming : Duke Nukem. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une belle façon de faire vivre des personnages iconiques quand l'actualité n'est pas toujours au rendez-vous, comme c'est le cas pour Tomb Raider.

Malheureusement, cela risque d'être source de frustration pour les fans de Lara Croft qui n'attendent qu'une chose : un nouveau jeu original. À défaut, ça fera certainement plaisir aux joueuses et joueurs de World of Tanks qui aiment Tomb Raider. On pourra toujours se dire que le design de l'héroïne reprend sa tenue la plus emblématique, mais aussi celle choisie pour le seul artwork officiel du futur titre inédit. Serait-ce un signe ? Rien n'est moins sûr, mais ça reste une petite consolation.