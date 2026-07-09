En attendant les prochains jeux Tomb Raider, un projet sur le papier très prometteur pour offrir une perspective rafraîchissante à la licence mais annulé a leaké en images.

L'annulation de projets en cours de développement est malheureusement monnaie courante au sein de l'industrie du jeu vidéo, mais semble depuis quelques années prendre de plus en plus d'ampleur, la faute à des contraintes budgétaires toujours plus cornéliennes. Même des licences iconiques comme Tomb Raider en ont fait les frais depuis sa génèse, et tel est justement le cas d'un titre non annoncé, mais qui avait de nombreux arguments pour offrir un regard nouveau sur les aventures de Lara Croft et qui a leaké en images.

Un jeu Tomb Raider prometteur, mais qui ne sera hélas jamais une réalité, même virtuelle

Tandis que Crystal Dynamics travaille toujours sur Tomb Raider Legacy of Atlantis et Catalyst à venir respectivement en 2027 et 2028, on apprend par l'entremise d'un rapport de nos confrères chez MP1st qu'un autre titre mettant en scène la légendaire archéologue britannique était en développement, bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une annonce. Malheureusement, il appartient à l'histoire ancienne en même temps que son studio qui a tragiquement mis la clé sous la porte le mois dernier : Vertigo Games.

Ce studio hollandais spécialisé dans la VR, qui avait produit d'excellents titres dans le domaine comme Metro Awakening ou Thief VR: Legacy of Shadows, travaillait en effet en secret sur un jeu Tomb Raider en réalité virtuelle. D'après le rapport de MP1st, celui-ci était en chantier depuis 2024, sur l'Unreal Engine 5, et ciblait PC, Meta Quest 3 et PSVR 2, avant son annulation en janvier 2026. Nous n'avons vent de son existence que maintenant, alors que plusieurs images et extraits de gameplay ont leaké.

Via ces nombreux leaks, on peut voir que ce jeu Tomb Raider VR de Vertigo Games disposait déjà de bases extrêmement solides, tant d'un point de vue artistique qu'au niveau d'un gameplay adaptant avec une belle maîtrise l'expérience Tomb Raider en réalité virtuelle. Bien malheureusement, c'est désormais tout ce qui reste de ce titre à l'énorme potentiel, dont le principal défaut a été d'être un jeu VR, soit un marché extrêmement niche et pour ainsi dire moribond aujourd'hui.





© Vertigo Games

Source : MP1st