Décidément c'est la fête aux fuites en ce moment et visiblement c'est Tomb Raider la nouvelle victime. Pire les joueurs ragent déjà sans même l'officialisation

Rien n'est encore officialisé pour le prochain jeu Tomb Raider que des joueurs sont déjà en train de rager d'une simple fuite. Cette fuite en question viendrait tout simplement d'un script du jeu que le podcast Sacred Symbol a partagé. Dans celui-ci on y retrouve des informations croustillantes sur le scénario.

Tomb Raider victime d'une fuite

Tout ceci reste à prendre avec des pincettes mais voilà ce que l'on peut apprendre via cette fuite de script : On peut ainsi lire que les premières idées mettraient en scène notre fameuse Lara Croft, déjà expérimentée, la trentaine bien passée, qui serait à la tête d’une équipe d'archéologues/pilleurs.

En d'autres termes, Lara ne devrait pas être seule et les noms de personnages comme Devendra et Tanvi sont déjà évoqués. Le nom du projet serait "Jawbreaker" (briseur de mâchoire). Le jeu est décrit dans le scrip comme un titre d'action-aventure situé à notre époque mais dans lequel un cataclysme d'ampleur mondial aurait eu lieu.

Une possible liaison homosexuelle chamboule internet

Que ça soit des réactions positives ou négatives ce qui chamboule l'internet c'est avant tout l'idée d'une romance possible entre Lara Croft et un autre personnage féminin puisque le script indique "des séquences romantiques avec un autre personnage féminin". Enfin, visiblement les équipes de développement seraient actuellement à la recherche d’une Lara Croft britannique avec le même genre de profile que les actrices Emily Blunt ou Rosamund Pike.

Evidemment le sujet de l'homosexualité hypothétique de Lara Croft est déjà en train de crisper les esprits et de créer de la rage aussi bien du coté de ceux qui sont contre que de ceux qui agissent en protestation à cette dite rage. Bref, on est pas sorti des ronces comme on dit.