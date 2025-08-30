Un nouvel objet collector fait déjà briller les yeux des fans de Tomb Raider. Mais il faudra y mettre le prix pour espérer se l’offrir, car la note risque d’être salée.

Lara Croft revient sous une forme un peu particulière. Pas dans un nouveau jeu, mais dans une statuette impressionnante signée WETA Workshop. Inspirée de Tomb Raider : Underworld, cette pièce baptisée The Quest for Avalon s’annonce déjà comme un incontournable pour les collectionneurs.

Une pièce massive et impressionnante pour Tomb Raider

La statuette Tomb Raider ne passe pas inaperçue. À l’échelle 1:4, elle mesure 74 cm de haut et pèse près de 13 kilos. Un véritable objet d’exposition. Produite en 750 exemplaires seulement, elle place la barre très haut en termes de rareté et de prestige.

Lara y est représentée en pleine plongée, harpon à la main. Autour d’elle, deux requins, des méduses et un banc de poissons viennent donner vie à la scène. La base, elle, regorge de détails : coraux, ruines antiques et débris marins créent un décor riche et immersif. On y retrouve toute l’ambiance de l’exploration sous-marine de Tomb Raider Underworld.

Un hommage fidèle à Underworld

Cette création a été conçue avec soin par les artistes Jorgelina Yeme et Mauro Santini. WETA a voulu capturer Lara au cœur de l’action dans Tomb Raider, dans une posture dynamique et tendue. Chaque détail, du mouvement des créatures marines aux textures de la roche, renforce l’impression de danger. On retrouve ici le mélange d’aventure et de mythologie qui a fait la réputation de la licence.

Les précommandes sont ouvertes, et les prix varient selon les revendeurs. Comptez entre 1599 € et 1740 €, hors frais de port. Plusieurs boutiques françaises et belges la proposent déjà, avec parfois des réductions via cartes VIP. La sortie est prévue pour le premier trimestre 2026, ce qui laisse encore un peu de temps pour économiser.

Du côté des fans de Tomb Raider, les avis sont partagés. Beaucoup saluent le niveau de détail et le dynamisme de la pièce. Mais d’autres trouvent le prix trop élevé, comparable aux productions de Prime 1 Studio. Certains collectionneurs préfèrent attendre de voir le rendu final, notamment sur le visage de Lara, avant de se lancer. D’autres, au contraire, ne veulent pas revivre la frustration d’avoir manqué la statuette Lost Valley et ont déjà validé leur commande.

Source : WETA Workshop