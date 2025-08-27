Depuis la sortie de Shadow of the Tomb Raider en 2018, on ne peut pas dire que Crystal Dynamics ait été particulièrement loquace sur ce que nous réserve le prochain opus de la licence. Heureusement, outre une pelletée de crossovers avec d’autres jeux, les fans ont tout de même pu se délecter de deux fournées de remasters entre temps, qui ont permis aux six premières aventures de Lara Croft de s’offrir une seconde jeunesse sur les consoles modernes. Et à en croire de récents indices, il se pourrait qu’une troisième compilation soit désormais en approche.

Un nouveau Tomb Raider Remastered en approche ?

En effet, Tomb Raider 1-3 Remastered et 4-6 Remastered ont peut-être fini de ramener l’hexalogie de Core Design du passé, mais cela ne veut pas forcément dire qu’on en a fini avec les remasters. En bientôt trente ans d’existence, Lara Croft a vécu de nombreuses aventures et dans le lot, trois manquent encore à l’appel sur les consoles d’aujourd’hui : Legend, Anniversary et Underworld. Respectivement sorties en 2006, 2007 et 2008, celles-ci représentaient alors les premiers pas de Crystal Dynamics avec Tomb Raider, après avoir repris le flambeau à Core Design.

Et bien que rien d’officiel n’ait encore été annoncé à ce sujet, les fans commencent de plus en plus à penser que les trois jeux seront les prochains sur la liste à passer par la case remaster. En cause notamment : le fait que les réseaux sociaux de Tomb Raider se soient dernièrement mis à multiplier les messages en lien avec cette trilogie, comme peut en témoigner un nouveau tweet publié hier sur l’évolution du design de Lara Croft entre Legend et Underworld. Et ce n’est là qu’un premier indice parmi tant d’autres.

En parallèle, l’équipe de Tomb Raider s’est par exemple associée avec Weta Workshop pour la production d’une nouvelle figurine aux couleurs d’Underworld, tandis que de multiples extraits issus de ce dernier, de Legend ou encore d’Anniversary ont également été publiés au cours des dernières semaines. Sans compter que les fans, auxquels rien ne peut échapper, ont également remarqué l’apparition de nombreux écrans de chargement inspirés des images promotionnelles de cette trilogie dans la dernière mise à jour de Tomb Raider 4-6 Remastered.

Une annonce imminente pour la nouvelle compilation ?

Bref, autant dire que cela commence à faire beaucoup de signes. Surtout sachant que des rumeurs évoquaient déjà la possibilité qu’une troisième compilation voit le jour en juin dernier. Et le timing s’annonce d’autant plus intéressant que Tomb Raider 1-3 Remastered et 4-6 Remastered ont tous deux été annoncés à la rentrée, avec une annonce en septembre 2023 pour le premier, et en octobre 2024 pour le second. Si le schéma se répète, nous devrions donc rapidement être fixés avec, le cas échéant, une probable sortie le 14 février 2026.