À l’approche du 30ème anniversaire de la franchise, l’actualité s’emballe décidément beaucoup autour de Tomb Raider. En effet, outre une multitude de vidéos des coulisses de Legacy of Atlantis, le prochain opus à venir le 12 février 2027, les fans ont eu droit à une nouvelle mise à jour pour Tomb Raider 1-3 Remastered, ainsi qu’à un crossover inattendu avec The Crew Motorfest, le jeu de course d’Ubisoft. Et ce dernier nous a réservé une bien belle surprise, puisqu’il a officiellement marqué le retour de Françoise Cadol dans la peau de Lara Croft.

Le crossover The Crew Motorfest x Tomb Raider fait une très belle surprise aux fans

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Cadol n’est autre que la doubleuse française la plus emblématique de l’héroïne de Tomb Raider, qu’elle a incarnée pendant une grande partie de l’histoire de la franchise. De la sortie du premier opus en 1996 à celle de Tomb Raider Underworld en 2008, en passant par les films avec Angelina Jolie et les deux spin-off Lara Croft sortis en 2010 et 2014, elle a ainsi durablement marqué l’esprit de millions de joueurs, qui regrettaient amèrement son absence dans les épisodes de 2013, 2015 et 2018.

Autant dire, donc, que la surprise fut grande quand en lançant Tomb Raider: Secrets of Ni’ihau, le nouveau DLC de The Crew Motorfest disponible depuis hier, la voix de Cadol s’est fait entendre. « Je vais mourir, c’est trop pour mon petit cœur », s’est par exemple exclamé un fan sur X en retrouvant la voix emblématique de Lara pour la première fois depuis 2014. « Françoise Cadol JE T’AIME », déclare un autre avec entrain, tandis qu’une troisième affirme que « Françoise sera toujours notre Lara VF la plus iconique », et qu’elle reste « notre Lara adorée ».

Françoise Cadol sera-t-elle aussi de retour dans Legacy of Atlantis ?

Et forcément, pour les fans de la franchise, cette découverte s’est rapidement accompagnée d’une grande question : cela est-il le signe que Cadol sera de retour pour doubler l’héroïne dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Catalyst ? Après tout, sachant que la VO du DLC est assurée par Alix Wilton Regan, qui incarnera aussi Lara dans les deux jeux à venir, cela pourrait avoir du sens de penser que le retour de Cadol avec The Crew Motorfest est loin d’être anodin. Même si, disons-le tout de même, il reste important de ne pas s’emballer.

Car pour l’heure, aucune information officielle n’a encore été donnée concernant l’actrice qui aura l’honneur de prêter sa voix au personnage dans les années à venir. On ne sait d’ailleurs même pas si le choix définitif de la VF a déjà été effectué, puisque les deux premiers trailers de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ont tous deux été doublés par une actrice différente. En l’état, l’interrogation reste totale, donc, même si les fans de la franchise militent depuis des mois maintenant pour le grand retour de Cadol, qui aurait d’autant plus de sens avec un jeu comme Legacy of Atlantis.

Que propose le nouveau DLC de The Crew Motorfest ?

En attendant de le découvrir, les fans peuvent toutefois profiter du DLC de The Crew Motorfest pour assouvir leur besoin de retrouver la voix française emblématique de Lara Croft le temps d’une petite poignée d’heures. Pour rappel, Tomb Raider: Secrets of Ni’ihau invite les joueurs du titre d’Ubisoft à explorer une nouvelle île à la recherche d’un ancien artefact, avec un gameplay très orienté sur l’exploration, les énigmes et les puzzles. Le pack peut être acheté à l’unité au prix de 9.99€, mais nécessite bien sûr de posséder The Crew Motorfest pour être lancé.