En attendant de découvrir enfin les premières informations sur le prochain opus de Tomb Raider, qui se fait cruellement désirer depuis son officialisation en 2022, les fans ont récemment pu se délecter d’un agréable retour dans le passé. En effet, entre 2024 et 2025, ce ne sont pas moins de deux compilations remasterisées des premières aventures de Lara Croft qui ont vu le jour, permettant ainsi aux joueurs de se replonger dans les six premiers épisodes développés par Core Design. Et il se pourrait bien que les choses ne soient pas encore terminées.

Une autre compilation en approche pour Tomb Raider ?

En effet, Tomb Raider 1-3 Remastered et Tomb Raider 4-6 Remastered ont peut-être permis de revisiter l’ère classique de la franchise, mais il y en a une autre que les fans apprécient tout autant : celle de la trilogie Legend. Développée par Crystal Dynamics entre 2006 et 2008, celle-ci avait à l’époque permis à Lara Croft de renaître de ses cendres après l’échec cuisant rencontré par L’Ange des Ténèbres en 2003. Un échec qui avait alors poussé Eidos à confier son héroïne fétiche au studio californien, qui en a toujours la garde aujourd’hui.

Et justement, à l’instar des six premiers opus, Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld seraient également eux aussi en passe d’avoir droit à leur remaster. C’est en tout cas ce que nous a appris une fuite survenue sur Reddit, en indiquant que Saber Interactive et Aspyr viseraient encore une fois la date du 14 février 2026, comme ce fut le cas pour les deux premières compilations. Attention toutefois, cela reste à prendre avec de grosses pincettes, puisque l’origine de la source a aujourd’hui totalement disparue du site en question.

La saga complète remastérisée, un rêve pour les fans

Cela étant, il ne serait absolument pas surprenant de voir une telle chose se produire. Surtout sachant que comme nous le savons, Crystal Dynamics entend réunifier l’ensemble des timelines de la série dans le prochain Tomb Raider. De fait, en proposant une compilation remastérisée de la trilogie Legend, cela permettrait à tous les épisodes principaux de la franchise d’être jouables sur les consoles actuelles, et donc ainsi potentiellement à tous les nouveaux joueurs de découvrir les anciennes aventures de Lara Croft.

Étonnamment, la fuite mentionnait également le fait que Saber Interactive aurait aussi envisagé de remastériser la trilogie Survivor, composée du reboot de 2013, de Rise of the Tomb Raider et de Shadow of the Tomb Raider. Le projet aurait néanmoins été abandonné faute de budget. Mais sachant que ces trois opus sont aujourd’hui disponibles sur les plateformes modernes, on ne va pas se mentir : ce n’est pas une grande perte. Reste maintenant à voir si tout cela est vrai. Le cas échéant, nous devrions alors en entendre parler d’ici la fin de l’année.

