Après des années de silence, Lara Croft va enfin revenir sur le devant de la scène. Cette année, Tomb Raider Legacy of Atlantis, remake du premier jeu de 96, devrait sortir. Il sera suivi de Tomb Raider Catalyst en 2027, ce dernier sera quant à lui une suite inédite. Mais avant ça, il semblerait que ce soit Aspyr qui ait une surprise pour les fans de la licence et on s'attend à une annonce imminente.

Tomb Raider nous prépare une surprise

Le studio derrière les deux collections de remasters s'est fendu d'un tweet énigmatique sur ses réseaux sociaux. Une très courte vidéo dans laquelle on aperçoit Lara dans Tomb Raider 3, qui nage en combinaison de plongée. Pour l'heure, on ne sait pas vraiment ce que nous réserve le studio, mais il nous tease une annonce pour le 12 mars 2026, soit dans deux jours à l'heure où ces lignes sont écrites. En attendant, les théories commencent à fuser. Certains espèrent vraiment qu'il s'agirait là d'un teaser pour une ultime collection de remasters regroupant Tomb Raider Legends, Underworld et Anniversary. La combinaison de plongée fait en effet écho à celle que porte Lara au début d'Underworld lorsqu'elle plonge en Méditerranée. La dernière trilogie serait le seul chaînon manquant pour compléter la collection de remasters.

Mais il se pourrait également que ce soit là une mise à jour pour la compilation Tomb Raider 1-3 Remastered qui pourrait alors profiter du même traitement que la seconde collection, bien au-dessus visuellement. On pourrait alors avoir le droit à une meilleure gestion de la lumière ou encore des ombres affinées et améliorées notamment. Enfin, l'une des dernières options et certainement l'une des moins chouettes, c'est un patch classique avec potentiellement l'ajout de quelques tenues bonus et de nouveaux défis. Plusieurs dataminers ont en effet repéré la mention de nouveaux succès et de nouveaux modes de jeu dans les bases de données.

Aspyr a déjà mis à jour ses deux compilations plusieurs fois avec des améliorations similaires, mais sans vraiment faire de teasing particulièrement tape-à-l'œil. Toutes les théories restent donc envisageables à ce stade, mais on en aura le cœur net rapidement. Les deux compilations Tomb Raider 1-3 Remastered et TR 4-6 Remastered sont disponibles sur consoles et PC.

Source : Aspyr