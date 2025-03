Les fans de Tomb Raider se régalent en ce moment. Avec l'arrivée des compilations remastérisées, c'est l'occasion pour eux de replonger dans les opus d'antan. On se souvient encore de Lara Croft dans ses tenues iconiques. C'est absolument culte et certains l'ont bien compris. Après les leaks, une belle surprise se confirme enfin. Ça va plaire à pas mal de monde, vous allez voir !

Tomb Raider, toujours aussi culte

La célèbre aventurière Lara Croft ne recule devient rien. Même lorsque sa nouvelle histoire inédite se fait attendre, elle trouve toujours des moyens de revenir sur le devant de la scène. Dernièrement, ce fut grâce à la compilation Tomb Raider 4-6 Remastered. Mais, vous le savez, elle a plus d'un tour dans son sac.

Lara Croft enchaîne les collaborations depuis un moment. On a pu la voir débarquer dans Call of Duty, Dead by Daylight et même dans Naraka Bladepoint. Avant cela, c'est un autre univers fourni en licences de toutes sortes que nous avons pu la découvrir. Il s'agit bien évidemment de Fortnite, qui avait proposé des skins à l'effigie des tout premiers jeux Tomb Raider.

Visiblement, cette collaboration avec le jeu-service d'Epic Games avait bien plu ! C'est pourquoi Lara Croft fait son retour dans Fortnite avec un nouveau skin, cette fois inspiré des Tomb Raider des années 2000, plus spécialement de L'Ange des ténèbres. Les leaks avaient donc raison. Dès ce vendredi 14 mars, elle sera disponible dans Fortnite avec son crop-top noir, ses deux pistolets, son short camouflage (qui peut être changé pour un pantalon) et elle peut même être personnalisée avec ses lunettes de soleil.

Le pack Tomb Raider « Lara Croft (2000s) » est proposé à 2200 v-Bucks. C'est légèrement plus cher que les skins standards. Cependant, l'héroïne s'accompagne de plusieurs accessoires (un sac à dos, une pioche personnalisée et une émote spéciale). Ceci explique cela. D'autant que ça reste un coût moins élevé que certains packs. Voilà qui marque donc une énième collaboration entre Fortnite et une autre licence vidéoludique. Quelle sera la prochaine ?

© Epic Games.