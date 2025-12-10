La série Tomb Raider est sur les rails mais on ignore encore quand celle-ci débarquera sur Prime Video. Pour le moment, Lara fait les beaux jours de Netflix avec sa série d'animation. On ne sait pas encore grand-chose de la nouvelle série en prises de vue réelle d'Amazon, mais elle pourrait frapper un très grand coup en se payant une actrice de légende.

La série Tomb Raider sur le point de signer une immense star ?

La série Tomb Raider est encore très mystérieuse. On ne sait pas encore ce qu'elle nous racontera ni ce que nous réserve le casting. On sait seulement que c'est la charismatique Sophie Turner, star de Game of Thrones et X-Men, qui prêtera ses traits à l'iconique Lara Croft. L'actrice s'est préparée physiquement et a tout ce qu'il faut pour briller dans les bottes de l'aventurière anglaise. Autour d'elle, on s'attend évidemment à d'autres noms connus du petit ou grand écran et d'après les très sérieux journalistes de Deadline, une immense star serait actuellement en pourparlers pour rejoindre la série Tomb Raider.

Phoebe Waller-Bridge, à qui l'on doit déjà Fleabag, semble vouloir s'entourer d'actrices ayant déjà incarné des héroïnes réputées et reconnues pour leur force. Après Sophie Turner qui a campé Sansa durant près de 8 saisons de Game of Thrones ou encore Jean Grey dans la saga X-Men, ce serait la légendaire Sigourney Weaver qui serait en lice. Une actrice devenue une véritable icône du cinéma pour son rôle de Ripley dans la saga Alien et que l'on retrouvera à l'affiche du prochain Avatar 3. D'après les sources de Deadline, elle serait actuellement en discussion pour intégrer la série Tomb Raider. Si son rôle est encore indéterminé, on l'imagine assez bien jouer une adversaire redoutable, ou bien la mère de Lara. Tout est encore très flou et il va falloir patienter un moment avant d'en apprendre davantage.

Sigourney Weaver ©ABACAPRESS/IPA 2024

Plus que jamais, la licence Tomb Raider semble repartie pour décoller de nouveau. Amazon et Embracer semblent en tout cas s'en donner les moyens. Le prochain jeu devrait d'ailleurs se montrer lors des Game Awards 2025 si toutes les planètes sont bien alignées. Dans tous les cas, l'aventurière sera bien présente à la cérémonie dans la nuit du 11 décembre, c'est officiellement confirmé. Reste maintenant à déterminer quelles annonces y seront faites.

Source : Deadline