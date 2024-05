Lara revient en force après plusieurs années plutôt calmes. Après Tomb Raider Remastered qui a permis aux fans de redécouvrir les premières aventures de la belle anglaise de la meilleure des façons possibles, et une double bonne nouvelle il y a peu concernant des versions collector de certains jeux, Tomb Raider nous fait une autre annonce qui devrait faire très largement plaisir aux amoureux de la licence.

La série Tomb Raider est enfin officialisée !

Lara revient ! Bon, ça on le sait, un nouveau Tomb Raider est actuellement en développement chez Crystal Dynamics et on espère tous avoir des nouvelles de lui cette année. Mais Miss Croft reviendra aussi sur nos écrans sous peu et plus précisément chez Prime Video.

Durant l'événement Upfront qui se déroule actuellement à New York, Amazon a officialisé un secret de polichinelle, l’arrivée d’une série Tomb Raider en live action. Comme nous vous le rapportions il y a un moment déjà, la série sera écrite et réalisée par la talentueuse Phoebe Waller-Bridge, à l'affiche notamment de la non moins excellente série Fleabag, aussi disponible sur Prime Video d’ailleurs.

On ne sait pas si cette dernière aura ou non un rôle dans sa prochaine série, mais toujours est-il que c’est bien elle qui sera derrière la caméra de bout en bout. Pour l’heure, on ne sait rien d’autre sur la série. Pas de casting, pas d’intrigue ni quoi que ce soit d’autre. Il va donc falloir patienter, d’autant que de ce qui vient d’être dit, le projet n’en est qu’à ses débuts !

Phoebe Waller-Bridge ©Hollywoodreporter

Prime Video fait le plein d'adaptations de jeux vidéo

Toutefois, cette série pourrait être la partie visible d’un plus vaste iceberg. L'année dernière, Hollywood Reporter et Deadline notamment, rapportaient que Tomb Raider aurait le droit à bien plus qu’une série. Ce serait visiblement tout un univers connecté qui serait prévu. Là encore, on a plus de rumeurs et de suppositions que de faits. Toutefois, la récente officialisation de la série live action avec Phoebe Waller-Bridge à sa tête a de quoi donner de l’espoir.

Pour Amazon Prime Video, ce projet Tomb Raider sera l’une des nombreuses adaptations de jeux vidéo à rejoindre le catalogue. On a déjà eu le droit à The Last of Us (même si ce n’était qu’un bref partenariat et que depuis la série est repartie), mais on a surtout eu Fallout récemment. Une adaptation fidèle, une bombe atomique d’après notre bon vieux Geralt de Reeves d’ailleurs. Sans oublier que prochainement, God of War rejoindra aussi la plateforme, la série est elle aussi dans les tuyaux.