Tomb Raider revient enfin sur le devant de la scène et en très grande forme. Deux jeux sont attendus : il y a déjà Tomb Raider Legacy of Atlantis cette année, qui nous fera redécouvrir les premières aventures de Lara sous un nouveau jour en devenant par la même occasion une réelle suite de la trilogie de reboot initiée en 2023. Ensuite viendra Tomb Raider Catalyst en 2027, qui poursuivra la légende de l'aventurière. Une série live action est également en production et arrivera sur Prime Video prochainement. C'est Sophie Turner, révélation de Game of Thrones que l'on a également pu retrouver dans les récents films X-Men, qui a été choisie pour incarner Lara Croft. Un premier visuel a d'ailleurs déjà été partagé et il a très largement fait réagir, jusqu'à la dernière Lara en date.

L'ancienne Lara donne son avis sur la série Tomb Raider et la nouvelle actrice

Avant Sophie Turner, plusieurs actrices se sont passé le flambeau au cinéma. Tout d'abord Angelina Jolie pour deux films au début des années 2000. Une Lara aventurière et femme fatale comme on nous la vendait dans les premiers jeux de la licence (surtout autour de ces derniers pour le côté femme fatale). Puis ce fut au tour d'Alicia Vikander de prêter ses traits à l'héroïne pour une adaptation du reboot de Tomb Raider de 2013. Si le film est discutable, l'actrice était parfaite dans le rôle de cette Lara débutante, survivante et débrouillarde telle qu'elle l'était dans le jeu.

Désormais, Sophie Turner va avoir la lourde tâche de prendre la relève pour incarner une nouvelle vision de Lara plus mature, une aventurière expérimentée, fusion de toutes les timelines. Une Lara qui semble déjà convaincre Vikander, qui a félicité sa collègue en affirmant avoir adoré la voir dans la tenue qu'elle aura dans cette nouvelle série Tomb Raider. « J'ai adoré cette première image », a-t-elle réagi au micro de MovieZine. « On peut maintenant replonger dans les années 90, c'est génial. Je pense que c'est un choix judicieux [d'avoir choisi Sophie Turner]. »



De gauche à droite : Alicia Vikander et Sophie Turner. Deux actrices, deux générations, deux Lara Croft

Une série ultra prometteuse et très attendue

Et les éloges ne s'arrêtent pas là puisque Alicia Vikander pense également que la série Tomb Raider est entre de très bonnes mains. Elle explique que « Phoebe Waller-Bridge est vraiment talentueuse ». La showrunneuse est en effet reconnue pour ses talents d'écriture et d'interprétation, notamment pour sa série Fleabag (qu'on vous recommande chaudement, c'est dispo sur Prime Video). Vikander en est en tout cas persuadée : la série Tomb Raider a tout pour réussir et toucher une nouvelle génération de fans, elle en est convaincue. Il faut dire que nous aussi, on est plutôt confiants concernant cette adaptation. Entre une scénariste et showrunneuse de talent à la barre et un casting XXL (Sophie Turner, Paterson Joseph, Sigourney Weaver…), on a de quoi être rassurés. La série n'a pas encore de date de diffusion, mais elle avance relativement bien pour le moment. En espérant avoir des nouvelles dans l'année.

source : MovieZine