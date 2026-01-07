Après avoir annoncé qui aura l’honneur d’incarner Lara Croft dans la nouvelle série Tomb Raider à venir, Amazon a finalement levé le voile sur l’ensemble du casting et de ses personnages.

Le clap de fin a peut-être été donné pour la série Tomb Raider : Les Légendes de Lara Croft sur Netflix, mais cela ne veut pas dire pour autant que l’aventurière de Crystal Dynamics a dit son dernier mot. Au contraire. Pour paraphraser l’héroïne dans le trailer de Tomb Raider Catalyst : celle-ci ne fait que commencer. Ainsi, en plus de préparer son retour au format jeu vidéo, Lara Croft se prépare à revenir sur le petit écran entre les mains de Prime Video, avec une nouvelle série live action réalisée par Phoebe Waller-Bridge. Et on en sait enfin plus à son sujet.

La série Tomb Raider d’Amazon dévoile son casting

Après plusieurs semaines de rumeurs en tout genre, le casting de Tomb Raider a en effet été officialisé par Amazon, qui a dévoilé pas moins de onze personnages à paraître dans la série. Aux côtés de Sophie Turner, officialisée en tant que Lara Croft il y a maintenant plusieurs mois, se trouveront donc notamment :

Martin Bobb-Semple dans la peau de Zip, ami proche et technicien informatique de Lara

Jason Isaacs dans la peau d’Atlas DeMornay, l’oncle de Lara

Bill Paterson dans la peau de Winston, majordome de la famille Croft

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là puisque cette nouvelle série Tomb Raider sera également l’occasion de rencontrer un grand nombre de personnages inédits, jamais apparus dans la franchise jusqu’à présent. Et là encore, Amazon et Waller-Bridge n’ont pas hésité à sortir les grands moyens niveau casting :

Jack Bannon incarnera Gerry, chauffeur personnel de Lara

John Heffernan incarnera David, un fonctionnaire épuisé se retrouvant empêtré dans le monde de l'aventurière

Celia Imrie incarnera Francine, responsable du développement au British Museum

Paterson Joseph incarnera Thomas Warner, un haut fonctionnaire chargé de remettre de l’ordre dans le bazar

Sashu Luss incarnera Sasha, une nouvelle adversaire compétitive de Lara

Juliette Motamed incarnera Georgia, une conservatrice dévouée au British Museum

Sigourney Weaver incarnera Evelyn Wallis, une femme mystérieuse et ambitieuse souhaitant exploiter les talents de l'héroïne

August Wittgenstein incarnera Lukas, un pilleur de tombes partageant un passé commun avec Lara

La mythologie au cœur du récit déjà connue ?

Voilà pour les informations officielles dévoilées par Amazon. Ajoutons tout de même que dans la foulée, le compte Geek Vibes Nation a annoncé sur X que l’histoire de la série, pour l’instant inconnue, s’intéresserait à la mythologie nordique et au Ragnarök. « Nous avons également entendu dire qu’il n’y aurait aucun lien avec Tomb Raider Underworld » précise néanmoins la source, sans révéler d’où proviennent ces informations. À prendre avec des pincettes, donc, en tout cas tant que rien n’aura été officialisé par les créateurs de la série.

Sources : Amazon, Geek Vibes Nation