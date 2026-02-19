L’attente aura été longue pour les fans de Tomb Raider, mais c’est maintenant officiel : le grand retour de Lara Croft est en marche. En effet, comme annoncé aux Game Awards 2025, ce ne sont pas un mais bien deux nouveaux opus qui sont actuellement en approche, l’un étant prévu pour 2026 et l’autre pour 2027. Et bien que les informations à leur sujet soient encore relativement minces, les joueurs ne manquent déjà pas de partager leur enthousiasme les concernant. Un enthousiasme que l’un des développeurs de Shadow of the Tomb Raider, en revanche, ne semble pas partager.

Un ancien développeur de Tomb Raider prend la parole

En effet, en réaction à une vidéo YouTube intitulée « Le nouveau Tomb Raider a un gros problème », Cédric Chassang, coordinateur principal de la production sur le dernier opus signé Eidos Montréal, n’a pas hésité à faire d’effarantes révélations sur les coulisses de la franchise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne mâche pas ses mots. « La trilogie Survivor a vu le jour lorsque Darrell Gallagher (un artiste expédié à la tête de Crystal Dynamics par Square Enix) a décidé de céder la franchise à une bande de directeurs de jeux égocentriques et mégalomanes », commence-t-il.

Des directeurs qui, selon lui, « se croyaient dignes d’Hollywood, mais qui n’ont fait que démontrer pourquoi ils ne l’étaient pas, tout en intimidant quiconque osait contester leur décision ». « Square Enix n’avait bien sûr aucune idée de l’identité réelle de Tomb Raider, et ne pouvait pas contrôler la propriété intellectuelle. Gallagher s’est ensuite lancé dans une autre initiative (ndrl : Perfect Dark) qui a échoué… et les réalisateurs qui travaillaient sur la trilogie sont désormais partis, ou travaillent sur autre chose » assure le développeur.

C’est pourquoi aujourd’hui, Tomb Raider Catalyst se retrouve « entre les mains de Dieu sait qui » chez Crystal Dynamics, ce que Chassang a du mal à percevoir comme une bonne nouvelle. Car il l’affirme sans détour : « ce studio n’est plus ce qu’il était ». « Je m’attends sincèrement au pire, avec une écriture médiocre (au niveau de l’histoire et non des dialogues), un univers peu inspiré, aucune innovation en matière de gameplay, aucun véritable défi, une politique identitaire omniprésente, et bien sûr, une Lara uniquement reconnaissable à son nom ».

Une vision pessimiste pour l’avenir de la franchise

Un portrait pour le moins pessimiste, donc, qui aurait de quoi faire frémir n’importe quel fan de Tomb Raider. « Je me trompe peut-être » ajoute-t-il néanmoins en guise de conclusion. « J’espère me tromper. Mais je connais trop bien les rouages de ce secteur pour avoir la moindre once d’optimisme… Bonne chance à tous, et puisse un miracle se produire pour notre franchise bien-aimée ». Bien sûr, inutile alors de préciser que tout ceci reste quand même avec de grosses pincettes, même si Chassang n’en est pas à ses premières révélations sur l’industrie.

Il y a quelques mois à peine, ce dernier avait par exemple déjà pris la parole lors de l’annonce de l’annulation de Perfect Dark, sur lequel travaillait aussi Crystal Dynamics, afin de partager son avis pour le moins acerbe sur les méthodes de travail de Darrell Gallagher. Pour autant, et quand bien même Chassang a effectivement travaillé sur Shadow of the Tomb Raider, il ne travaille aujourd’hui plus sur la franchise, ce qui tend davantage à faire de sa déclaration une opinion personnelle que de véritables informations sur ce qui se passe chez Crystal Dynamics.

Maintenant, ses craintes sont-elles justifiées ou non ? Seul l’avenir nous le dira. Pour rappel, Tomb Raider Catalyst, qui fera office de nouvel épisode majeur pour la saga, sortira en 2027 et nous conduira du côté de l’Inde dans une aventure se déroulant après les événements de Tomb Raider Underworld. Avant cela, nous aurons toutefois l’occasion de revisiter une nouvelle fois les premières aventures emblématiques de l’héroïne dans Legacy of Atlantis, le nouveau remake de l’épisode de 1996 en développement chez Flying Wild Hog.

Source : YouTube