Depuis sa sortie, la compilation Tomb Raider 1-3 Remastered a reçu plusieurs mises à jour et même du contenu gratuit. Dernièrement, c'est d'ailleurs un tout nouveau mode de jeu Défi qui a été ajouté. Un patch qui n'a pas fait l'unanimité chez les fans. Certains trouvaient les nouveaux skins de mauvais goût, d'autres sont simplement déçus de ne pas avoir ce qu'il attendaient le plus : une amélioration visuel similaire à Tomb Raider 4-6 Remastered ou encore l'ajout des trophées sur PS5 (entre autres). Aujourd'hui, le jeu reçoit une nouvelle mise à jour et là encore il va y avoir du changement.

Tomb Raider 1-3 Remastered reçoit une nouvelle mise à jour sur consoles et PC

Que vous soyez sur consoles, ou sur PC, Tomb Raider 1-3 Remastered a le droit à une mise à jour qui touche à pratiquement tout. Pas de nouveau contenu gratuit cette fois, mais bel et bien de la correction de bugs plus ou moins importants. C'est la partie technique qui reçoit le plus de modifications avec ce patch. Les textures qui pouvaient apparaître en noir devraient enfin être corrigées tandis que Lara ne devrait plus buguer lorsqu'elle glisse le long des pentes. Les graphismes du mode photo sont également améliorés, notamment avec une meilleure gestion de la tresse de l'aventurière.

Chaque plateforme aura également le droit à ses propres correctifs. Les joueurs de Tomb Raider 1-3 Remastered sur iOS et Android profiteront d'une meilleure maniabilité et d'un interface optimisée, tandis que les nombreux plantage sur PS4 et PS5 devraient être en partie corrigé également. Enfin, les problèmes de déblocage et/ou de progression sur PC sont enfin fixés. Normalement, vous ne devriez plus avoir de problèmes avec vos sauvegardes en NG+ ni pour remplir les conditions de déverrouillage de certains cosmétiques.

Notes de patch 2 sur consoles et PC

Tomb Raider 1-3 Remastered sur toutes les plateformes

Correction des bugs du modèle de Lara : Lara ne se "casse" plus lorsqu’elle glisse le long des pentes de montagne.

Lara ne se "casse" plus lorsqu’elle glisse le long des pentes de montagne. Textures corrigées : les textures noires n’apparaissent plus sur certains objets du jeu, les textures manquantes et la pixellisation des textures ont été corrigées.

les textures noires n’apparaissent plus sur certains objets du jeu, les textures manquantes et la pixellisation des textures ont été corrigées. Orthographe corrigée : Le mot « Challenge » a été mis à jour pour être correctement orthographié.

Le mot « Challenge » a été mis à jour pour être correctement orthographié. Améliorations apportées aux tenues : le lissage, les textures et les problèmes de clipping ont été corrigés.

le lissage, les textures et les problèmes de clipping ont été corrigés. Correction de la tresse de Lara : la tresse de Lara ne se fige plus en mode photo.

la tresse de Lara ne se fige plus en mode photo. Améliorations sonores lors de la récupération d'objets : Améliorations lors du ramassage d'objets.

PS5 & PS4

Plantages corrigés : trois gros plantages ont été corrigés (des crashs aléatoires).

trois gros plantages ont été corrigés (des crashs aléatoires). Sous-titres mis à jour : Correction des sous-titres qui restaient affichés à l’écran dans le Manoir des Croft.

Xbox

Correction d'un problème dans le niveau 40 brasses de fond de Tomb Raider 2 : Correction du problème d'eau manquante (bloquant la progression) dans les salles du niveau 40 brasses de fond.

PC

Correction des sauvegardes en mode Nouvelle Partie + : Il est désormais possible d'effectuer des sauvegardes en mode Nouvelle Partie +.

Il est désormais possible d'effectuer des sauvegardes en mode Nouvelle Partie +. Déblocage corrigé du mode Défi : les niveaux du mode Défi se débloquent désormais pour ceux qui ont terminé le jeu.

les niveaux du mode Défi se débloquent désormais pour ceux qui ont terminé le jeu. Déblocage des tenues corrigé : les tenues sont désormais débloquées pour les joueurs GoG et EGS.

les tenues sont désormais débloquées pour les joueurs GoG et EGS. Réinitialisation de la tenue corrigée : la tenue équipée ne revient plus à sa valeur par défaut après la fin d’un niveau.

la tenue équipée ne revient plus à sa valeur par défaut après la fin d’un niveau. Correction des problèmes de clipping de la caméra : Correction des problèmes de clipping de la caméra à travers les murs et les objets.

Tomb Raider 1-3 Remastered sur Android et iOS

Sauvegardes cloud corrigées : les sauvegardes cloud téléchargées conservent désormais les tenues débloquées.

les sauvegardes cloud téléchargées conservent désormais les tenues débloquées. Correction du clipping : Les personnages peuvent s’incruster dans les objets.

Les personnages peuvent s’incruster dans les objets. Interface utilisateur améliorée : Correction de divers bugs liés à l’interface utilisateur (icônes de boutons incorrectes, problèmes d’alignement, boutons manquants).

Correction de divers bugs liés à l’interface utilisateur (icônes de boutons incorrectes, problèmes d’alignement, boutons manquants). Manette mise à jour : Correction de divers bugs liés aux manettes (latence, navigation, mise en surbrillance des menus).

Correction de divers bugs liés aux manettes (latence, navigation, mise en surbrillance des menus). Sous-titres mis à jour : Correction d’un problème où les sous-titres n’apparaissaient pas pendant les cinématiques et restaient affichés à l’écran dans le manoir Croft.

Correction d’un problème où les sous-titres n’apparaissaient pas pendant les cinématiques et restaient affichés à l’écran dans le manoir Croft. Comportement des manettes corrigé : le comportement des contrôleurs a été amélioré lors de la déconnexion de plusieurs contrôleurs.

le comportement des contrôleurs a été amélioré lors de la déconnexion de plusieurs contrôleurs. Améliorations des modificateurs : Correction de bugs liés aux modificateurs d’armes et aux types d’ennemis.

Correction de bugs liés aux modificateurs d’armes et aux types d’ennemis. Dégainage des armes fixe avec les commandes modernes : Il est désormais possible de dégainer les armes tout en utilisant les commandes modernes.

Source : Tomb Raider