Depuis la dernière mise à jour de Tomb Raider 4-6 Remastered, les fans de Tomb Raider sont en colère, et ils ne sont pas les seuls. Le 14 août dernier, Aspyr et Saber Interactive déployaient un second patch pour la dernière compilation remastérisée des aventures de Lara Croft, sortie en février 2025. Problème : au-delà des correctifs et contenus supplémentaires attendus, celui-ci introduisait également de nouvelles répliques réalisées à l’IA, et ce sans l’accord de Françoise Cadol. Aujourd’hui, l’actrice a donc décidé de monter au créneau.

La voix française de Lara Croft dénonce le vol de sa voix

Dans une interview exclusive accordée au Parisien, la voix française historique de Lara Croft, qu’elle a régulièrement incarnée entre 1996 et 2015, a en effet annoncé avoir lancé une procédure de mise en demeure contre les développeurs de Tomb Raider 4-6 Remastered pour le vol de sa voix. « Notre demande, c’est que la compilation soit retirée, avec des justificatifs pour connaître le nombre d’exemplaires vendus » a-t-elle notamment déclaré au travers de Jonathan Elkaim, son avocat. « Aspyr est informé, à eux de nous répondre, et assez vite ».

Naturellement, la gronde des fans de Tomb Raider a joué à un grand rôle dans cette affaire. Car lorsqu’ils se sont aperçus de l’apparition de nouvelles répliques réalisées à l’IA, ce sont eux qui ont été les premiers à se mobiliser pour que Cadol en soit avertie. « Je les appelle les gardiens des voix » a alors déclaré l’actrice. « Très rapidement, ces acheteurs de la compilation se sont rendu compte que la voix de Lara Croft, qui donne des indications de jeu, n’était pas la mienne ». Il faut dire aussi que celle-ci est réputée pour sa proximité avec la communauté.

« La voix entre dans l’intimité, il y a une complicité » assure Cadol. « Et puis c’est un jeu, ma voix accompagne les gamers. On joue ensemble, ce n’est pas rien. Tomb Raider a été suivi par énormément de gens au fil des années. Pour eux, c’est une trahison, un irrespect total. Ils sont en colère ». Des propos qu’on ne peut qu’approuver. « La décence aurait été d’informer le public concerné que ce n’était pas sa voix » ajoute d’ailleurs son avocat. « L’entreprise n’aurait pas été dans les clous mais au moins, elle aurait eu la décence de respecter le devoir d’information ».

Françoise Cadol a incarné Lara Croft dès ses débuts en 1996 © LP/Arnaud Journois

Les développeurs de Tomb Raider 4-6 Remastered traînent la patte

Espérons désormais que cela fera réagir Aspyr et Saber Interactive qui, un mois après l’arrivée du patch, n’ont toujours pas officiellement pris la parole à ce sujet. D’autant que la version française de Tomb Raider 4-6 Remastered n’est pas la seule à être impactée. Les versions anglaise, espagnole, italienne, portugaise et japonaise du jeu ont elles aussi été touchées par ce fléau, qui a suscité le même tollé auprès des fans. « Aspyr Media n’a pas répondu à nos sollicitations » précise cependant Le Parisien dans son article.

Grâce à Lene Bastos, doubleuse brésilienne de Lara Croft, nous savons pourtant que le studio a eu écho de toute cette affaire. Car il y a maintenant dix jours, l’actrice a révélé avoir été contactée par ce dernier pour s’excuser du désagrément, visiblement dû à « un partenaire externe de développement – sans [sa] connaissance ou [son] accord ». « Nous travaillons rapidement pour enlever tout le contenu IA et pour restaurer tous les doublages originaux » lui avaient alors confié les développeurs de Tomb Raider 4-6 Remastered. Mais à ce jour, on attend encore.

Source : Le Parisien