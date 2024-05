Tomb Raider 1-3 Remastered est la meilleure façon de jouer à ces classiques si vous n'avez plus de vieilles consoles à la maison. Mais voilà, depuis sa sortie, les réfractaires aux jeux au format numérique font de la résistance. Pas de version physique, pas d'achat ! Simple, clair et concis. Aux États-Unis, Limited Run Games vient néanmoins à la rescousse des collectionneurs avec une édition spéciale. En France également ? Oui et c'est la belle surprise du jour puisque vous n'aurez pas à vous acquitter de douloureux frais de douane pour renouer avec Lara Croft.

Une version boîte collector pour Tomb Raider 1-3 Remastered

Limited Run Games, qui est l'une des principales sociétés spécialisées dans le jeu vidéo en physique, s'attaque à Tomb Raider 1-3 Remastered avec une édition collector à 199,99 dollars. Une version qui, malheureusement, ne sera pas du tout disponible dans l'hexagone et qui restera par conséquent exclusive à la boutique LRG. En revanche, et c'est la bonne nouvelle, la collection sortira bien en dur chez nous à compter du 24 septembre 2024. Et vous aurez le choix entre la « Deluxe Edition » à 54,99€ ou la Standard sans tous les goodies à 34,99€. Les précommandes de Tomb Raider 1-3 Remastered en physique sont déjà lancées et voici le détail des éléments à ce tarif pour les joueuses et joueurs français.

Contenu de l'édition Deluxe physique PS5 & Nintendo Switch

Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered sur un blu-ray (PS5) ou une cartouche (Switch)

Les extensions « The Unfinished Business », « The Gold Mask » et « The Lost Artifact »

Une boite collector

Un steelbook exclusif

Un livre de cartes d'exploration comprenant toutes les cartes des 3 jeux ainsi que leurs extensions, avec plus de 80 pages remplies de secrets

La bande originale officielle en numérique

Un CD des plus grandes musiques

Crédits : Amazon et Aspyr.

Des éditions physiques simples aussi en précommande

L'édition boîte Deluxe de Tomb Raider 1-3 Remastered n'est donc pas la seule proposée par Just For Games en France. Si vous n'avez que faire du steelbook, de l'emballage collector ou encore du CD avec quelques pistes sonores, il y a l'alternative de la galette ou de la cartouche simple. Une version qui ne contient que les trois jeux et les extensions respectives de ces derniers. La date de sortie est aussi prévue pour le 24 septembre 2024, et encore une fois, les précommandes sont déjà disponibles.