La saga Tomb Raider continue son grand retour avec une nouvelle compilation remasterisée à savoir Tomb Raider 4-6 Remastered. Après la trilogie originale, Aspyr et Crystal Dynamics s’attaquent à un chapitre plus contrasté de l’histoire de Lara Croft : Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles et The Angel of Darkness. Cette nouvelle collection divise. D’un côté, elle permet de redécouvrir des jeux longtemps laissés dans l’ombre. De l’autre, elle met en lumière les failles qui ont conduit The Angel of Darkness à être l’un des épisodes les plus critiqués de la franchise. Quels sont les premiers retours ?

Tomb Raider 4-6 Remastered est une collection qui divise

Comme pour la première trilogie, Aspyr propose des graphismes améliorés pour cette collection Tomb Raider 4-6 Remastered avec la possibilité de passer à tout moment entre les visuels d’origine et la version remasterisée. Un ajout apprécié par Eurogamer, qui souligne que ces nouvelles textures respectent l’ambiance originale tout en modernisant légèrement l’ensemble.

Les contrôles modernisés sont également de retour, avec une alternative aux anciens tank controls. Mais comme le souligne TheGamer, ce système reste discutable. Certains joueurs trouveront l’expérience plus fluide, tandis que d’autres regretteront que le gameplay rigide d’origine ne soit pas totalement compatible avec cette nouvelle approche. Autre ajout notable, le mode photo fait son grand retour, permettant d’explorer les environnements sous un nouvel angle. Un vrai plus pour ceux qui aiment admirer les décors et capturer des souvenirs de jeu. De ce côté, la Tomb Raider 4-6 Remastered collection fait bien les choses. C'est d'ailleurs ce qui ressort du côté des joueurs dans les commentaires Steam.

Entre bons moments et déceptions

Sorti en 1999, The Last Revelation reste l’épisode le plus apprécié de cette trilogie. PushSquare le considère toujours aussi efficace grâce à son ambiance immersive et ses énigmes bien conçues. Cependant, certains joueurs pourront le trouver un peu répétitif, le jeu se déroulant principalement en Égypte. Cela n'en reste pas moins, visiblement, le meilleur épisode de la collection Tomb Raider 4-6 Remastered comme le souligne les joueurs sur Steam.

Chronicles, sorti en 2000, prend une approche plus fragmentée avec plusieurs histoires issues du passé de Lara. Mais l’épisode manque d’originalité et, comme le note TheGamer, il souffrait déjà d’un manque de renouvellement à l’époque. Aujourd’hui, il reste l’un des moins marquants de la série.

Lancé en 2003, The Angel of Darkness devait moderniser la franchise avec une Lara plus sombre et une intrigue plus narrative. Mais, comme l’indique PushSquare, le gameplay rigide et les nombreux bugs ont terni son potentiel. Ce remaster améliore la jouabilité, mais le jeu reste frustrant. L’histoire et l’ambiance restent intéressantes, mais l’expérience est encore inégale. Clairement sur Steam, c'est le jeu qui est le plus critiqué.

Faut-il l’acheter ?

Pour les nostalgiques, cette collection Tomb Raider 4-6 Remastered est une belle opportunité de redécouvrir ces jeux. The Last Revelation reste un excellent titre, mais Chronicles et The Angel of Darkness sont plus discutables. Si vous aimez les Tomb Raider classiques, cette trilogie a du charme, malgré ses défauts. Mais pour une première découverte, mieux vaut commencer par la première trilogie remasterisée.