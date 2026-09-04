Lara Croft a décidément le vent en poupe en ce moment avec un Tomb Raider Legacy of Atlantis en pleine période de communication. On a d'ailleurs pu l'approcher lors de la Gamescom 2026 et s'entretenir avec ses développeurs lors d'une interview exclusive pour en apprendre tous les secrets. Mais ce n'est pas le remake qui fait parler de lui aujourd'hui, mais bien une nouvelle collection de remasters qui devrait reprendre la trilogie Legend, Anniversary et Underworld avec tous les DLC.

De nouveaux remasters pour Tomb Raider ?

Après les deux compilations de remasters qui ont permis aux six premiers jeux de l'aventurière de revenir sur le devant de la scène, tous les fans espéraient bien que la trilogie Legend finisse elle aussi par être remasterisée. Malheureusement, jusqu'ici on n'a rien eu à se mettre sous la dent. Mais il semblerait pourtant que les jeux soient en développement depuis quelque temps. D'après une source d'Universo Croft, qui a déjà révélé la date de sortie de Legacy of Atlantis, Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld ainsi que tous les DLC associés reviendraient prochainement dans une ultime collection de remasters.

Ce sont précisément les versions sorties sur Xbox 360 qui serviront de base. Pour ce prétendu come-back, Aspyr aurait été écarté au profit de PlayEveryWare, le studio derrière les remasters de Legacy of Kain et le portage de Tomb Raider Definitive Edition sur PC. Si l'on en croit ces dernières informations, cette collection pourrait même sortir très prochainement avec une fenêtre comprise entre fin 2026 et la première moitié de 2027.

Pour l'heure, rien n'est évidemment officiel et rien ne laisse même présager que cette collection verra le jour, mais nous y avons tous pensé. Ce serait une manière de boucler la boucle tandis que Lara réécrira bientôt son histoire avec Tomb Raider Legacy of Atlantis et poursuivra ensuite sa légende en 2028 avec Tomb Raider Catalyst.