Pour accompagner l'annonce du grand retour prochain de Tomb Raider et Lara Croft, Amazon marque le coup en offrant du contenu gratuit. Voici comment le récupérer.

Comme promis, la légendaire licence Tomb Raider nous avait donné rendez-vous aux Game Awards 2025 pour découvrir « son futur ». Celui-ci a en réalité pris deux formes : l'annonce d'un tout nouveau jeu baptisé Catalyst à venir courant 2027, mais également Legacy of Atlantis, le Remake du tout premier jeu, qui va quant à lui arriver dans le courant de l'année prochaine. Peu après cette double annonce pour de futures aventures en compagnie de Lara Croft, nous avons eu vent d'un contenu gratuit offert à réserver dès maintenant, voici comment.

Du contenu gratuit offert en sous-marin pour le grand retour de Tomb Raider

S'il faudra attendre 2027 pour enfin découvrir Tomb Raider Catalyst, la toute nouvelle aventure de Lara Croft par Crystal Dynamics, le studio à qui l'on doit la populaire trilogie reboot, les fans pourront ronger leur frein avec Legacy of Atlantis, qui prend quant à lui la forme d'un Remake du légendaire premier épisode sorti en 1996. À noter d'ailleurs que Legacy of Atlantis sortira justement en 2026, marquant ainsi comme il se doit les 30 ans d'un véritable monument du jeu vidéo.

Pour marquer le coup en avance et accompagner cette double annonce autour de Tomb Raider, Amazon propose d'ores et déjà de récupérer du contenu gratuit pour Legacy of Atlantis, sous la forme d'une tenue pour Lara Croft, et plus précisément la « tenue de plongée méditerranéenne ». Pour l'obtenir, voici la marche à suivre :

Créer ou se connecter à un compte Amazon Games iD en passant par ce lien

Relier ledit compte Amazon Games iD à un coup Steam, PSN ou Xbox

Récupérer la tenue de plongée méditerranéenne

Une fois tout cela fait, la fameuse tenue offerte gratuitement attendra les joueurs lorsque Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira l'année prochaine. Une manière comme une autre de célèbrer les 30 ans de cette franchise iconique, en attendant que Lara Croft nous remette littéralement le grappin dessus dans Catalyst, sa toute nouvelle aventure à venir quant à elle courant 2027.

© Amazon / Crystal Dynamics

Source : Site officiel de Tomb Raider