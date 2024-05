Tomb Raider pourrait bien revenir plus vite que prévu. Les choses s'activent sérieusement autour de la licence et nous laissent entrevoir le meilleur. On pourrait bien revoir Lara plus tôt qu'espéré !

Dire que le prochain Tomb Raider est attendu de pied ferme par les fans de la franchise est un doux euphémisme. Après une trilogie qui a totalement revu l’histoire et les origines de l'aventurière anglaise, Crystal Dynamics nous a quelque peu laissés orphelins. Mis à part un spin-off mobile et une collection Tomb Raider Remastered regroupant les trois premiers jeux de la franchise (et tous les DLC) entièrement retapés, nous n’avons rien de consistant à nous mettre sous la dent. Mais ça pourrait arriver plus vite qu'espéré…

Le prochain Tomb Raider est en route

On le sait, un nouvel opus est actuellement en développement chez Crystal Dynamics. Si l’on ne sait rien de ce que nous racontera le prochain Tomb Raider, on sait simplement qu’il tournera sous Unreal Engine 5 et qu’il devrait rassasier tous les fans, que ce soit les vieux de la vieille qui ont commencé en 1996 ou ceux qui ont pris le train en marche dans les années 2000 et 2010. Des rumeurs nous parlent toutefois d’un jeu en monde ouvert se déroulant en Inde et dans lequel on pourrait utiliser des moyens de locomotion à la volée comme une moto ou encore un parachute.

Des nouvelles pas très rassurantes sur le papier tant elles semblent s’éloigner de l’essence maîtresse de la franchise, mais qui pourraient également surprendre et créer quelque chose de nouveau. Après tout, le virage opéré en 2013 a plutôt été bénéfique pour la licence, même si on est loin du carton espéré.

Shadow of the Tomb Raider, le dernier gros jeu de la licence.

Ca s'active sérieusement autour de la licence

Quoi qu’il en soit, le prochain Tomb Raider se profile à l’horizon et les choses sérieuses viennent enfin de démarrer. La communication n’a pas encore commencé, mais tout semble aller pour le mieux si l’on en croit une récente offre d’emploi concernant la franchise. Amazon, éditeur de la licence désormais, recrute en effet un Producteur d’édition Senior pour les prochaines itérations de Tomb Raider. « Amazon Games recherche un producteur d'édition senior pour rejoindre notre équipe de franchise Tomb Raider. En partenariat avec Crystal Dynamics, nous développons et publions le prochain jeu AAA Tomb Raider» peut-on lire sur l'offre. Et si le géant renforce ses troupes, c’est que la dernière ligne droite ne doit plus être très loin.

Mais plus que ça encore, le géant américain est actuellement en train de réformer ses équipes autour de ses nouveaux gros centres d’intérêt. On parle ici de ses branches s’occupant de développer des expériences multijoueur AAA et plus encore, comme New World, et maintenant ses équipes qui devront aider la franchise Tomb Raider à prendre un nouveau départ. Là où la franchise semblait être une épine dans le pied de Square Enix, qui n’a pas hésité à la céder pour une bouchée de pain à Embracer, les nouveaux propriétaires et partenaires semblent prendre les choses au sérieux.

Lara n'a pas encore tout vu et nous non plus !

En plus d’un nouveau jeu, la licence reviendra également bientôt avec une série Tomb Raider sur Prime Video. Elle sera dirigée et écrite par la talentueuse Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) et devrait bientôt entrer en pleine production. Par ailleurs, de nombreuses rumeurs, des mêmes sources qui avaient vendu la mèche concernant la série à l’époque, affirmaient que Tomb Raider aurait bientôt le droit à tout un univers développé au cinéma et en série. À côté de ça, on s’attend aussi à une nouvelle collection de remasters prochainement. En bref, Lara n’a pas encore dit son dernier mot.